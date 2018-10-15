Решение о полном разрыве отношений с Константинополем принял Священный синод РПЦ на заседании в Минске
15 октября 2018 22:06
96
Он уточнил, что на заседании Священного синода «принято решение о полном разрыве общения с Константинопольским патриархатом». Решение принято в ответ на решение Константинопольского патриархата предоставить автокефалию украинской церкви. В четверг, 11 октября, Синод Константинопольского патриархата подтвердил намерение предоставить автокефалию украинской церкви, а также отменил решение 1686 года, которым Константинопольский патриарх Дионисий передал Киевскую митрополию в управление Москве, — то есть тем самым признал Украину своей канонической территорией. Об этом говорилось в официальном заявлении Вселенского патриархата. Синод также установил каноническое общение с двумя украинскими церквями — Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ). Таким образом, с патриарха УПЦ КП Филарета (Денисенко) была снята анафема, наложенная РПЦ в 2008 году.
В заявлении Синода РПЦ указано, что «принятие в общение раскольников», «посягательство на чужие канонические уделы», «попытка отречься от собственных исторических решений и обязательств» выводят Константинопольский патриархат за пределы канонического поля и делают невозможным продолжение евхаристического общения с его иерархами, духовенством и мирянами.
На Украине действуют три православные церкви, и только одна из них до 11 октября была канонической, то есть признанной другими поместными церквями, — Украинская православная церковь (Московского патриархата). Она входит в состав РПЦ, с 1990 года является самоуправляемой. Это крупнейшая церковь на Украине (по числу приходов и храмов), и она не поддерживает автокефалию. Ранее ни одна из поместных православных церквей, в том числе Вселенский патриархат, не имела евхаристического и молитвенного общения с Филаретом и возглавляемой им церковью Киевского патриархата, а также с УАПЦ.
Месяц назад, 14 сентября, экстренно созванный Священный синод РПЦ постановил прекратить поминовения Константинопольского патриарха Варфоломея во время божественной литургии. Митрополит Иларион тогда подчеркивал, что принятые меры еще не означали разрыва евхаристического общения. В разговоре с РБК он отмечал, что в том случае, если Константинополь продолжит «антиканоническую деятельность», Русская церковь «будет вынуждена полностью разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом».«Это будет означать, что Константинопольский патриархат больше не будет главой 300 млн православных, — объяснял митрополит Иларион. — По крайней мере половина [паствы] не будет признавать его [Константинопольского патриарха Варфоломея] в качестве первого среди равных».
Фото: patriarchia.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
15 октября 2018 22:06
Об этом сообщил журналистам руководитель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион по итогам продлившегося почти четыре часа заседания... Социум
95
15 октября 2018 21:57
Дмитрий Азаров отметил, что со Сбербанком у региона выстроено теснейшее взаимодействие по многим направлениям. Социум
100
15 октября 2018 20:24
Совершить благородный поступок и стать донором крови может практически любой здоровый человек старше 18 лет. Социум
93
Здравоохранение
15 октября 2018 21:59
Существует масса видов медицинских справок. Без них не устроиться на работу, также они нужны для того, чтобы ребенок могу пойти в школу или в детский сайт. Здравоохранение
23
15 октября 2018 15:08
Конференция посвящена 160-летию Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.В. Постникова и 100-летию СамГМУ. Здравоохранение
143
14 октября 2018 13:30
В настоящее время Россия для создания лекарств полностью закупает субстанции, получаемые из мака за рубежом, где выращивание опийного или снотворного мака... Здравоохранение
231
Новости медицины
12 октября 2018 07:36
Несмотря на то, что стремительно развиваются современные технологии, традиционные проблемы различного рода остались налицо. Новости медицины
61
12 октября 2018 07:32
Одним из видов учебного отпуска является академический. Его предоставляют в случае наличия уважительных причин, ввиду которых дается освобождение от... Новости медицины
88
4 октября 2018 20:08
В современном мире совсем не обязательно для получения медицинской справки отправляться в поликлинику. Ведь здесь вы потратите много своего времени на... Новости медицины
160
Туризм
12 октября 2018 10:00
Сумма требований в целом достигла 16,8 млн рублей. Туризм
234
11 октября 2018 13:41Эксперты назвали самый дорогой город для туристов
Первое место в рейтинге занял Дубай. Туризм
221
9 октября 2018 10:22
В Самару в среднем приезжают на три дня. Туризм
250
Образование
15 октября 2018 15:28
Конкурс на лучшие научные проекты проводился среди молодежных коллективов. Образование
146
15 октября 2018 11:51
Ему уже прочат кресло ректора СИПКРО. Образование
229
12 октября 2018 13:23
Итоги тестирования подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря. Образование
285
Культура
13 октября 2018 10:16
Мероприятия пройдут в рамках IV Международного фестиваля "Французская осень". Культура
300
12 октября 2018 09:01
Спектакль пройдет в рамках международного фестиваля "Французская осень". Культура
238
11 октября 2018 20:00
Зрителей приглашают посмотреть спектакли Тульского ТЮЗа. Культура
181
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
477
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1438
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1655
Видео
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
265
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
322
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
325
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
721
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
598
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
994
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
617
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1078
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1120
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2206
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1632
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1805
Мероприятия