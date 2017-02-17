Ремонтные работы на месте порыва трубопровода в Красноглинском районе завершены в полном объеме
17 февраля 2017 17:21
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На месте работает бригада цеха аварийно-восстановительных работ ОАО «СКС» и ООО "СамараТрансСтрой", в составе 20 человек, 9 ед. техники.
В 15.30 ремонтные работы завершены в полном объеме, водоснабжение потребителей восстановлено по штатной схеме, сообщает пресс-служба МЧС Самара.
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