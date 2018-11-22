Ремонтировать крышу Курумоча приедут из Екатеринбурга
22 ноября 2018 22:20
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Победителем аукциона, с которым планируется заключить контракт, стала «СК «Флатирон», передает «СО» ОНЛАЙН.
Фото: соцсети
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