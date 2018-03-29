Ремонт Струковского сада и IV очереди набережной полностью завершится к началу мая

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«Изначально предполагалось, что работы на набережной и в Струковском саду будут закончены в марте 2018 года. Месяц уже заканчивается, мы обеспокоены. В связи с этим на сегодняшнем заседании выступят ответственные за ведение реконструкции и ремонта», — пояснила Татьяна Братчикова.Олег Захаров, заместитель руководителя Департамента градостроительства Администрации Самары, рассказал, что на сегодняшний день на IV очереди набережной выполнены все работы, не связанные с благоустройством: построены поливочный водопровод, ливневая канализация, сети электроснабжения. Идут работы по устройству дорожного полотна, практически завершена засыпка щебня и песка. Остается уложить около 8 тысяч кв. м. асфальта и 6 тыс. кв. м. тротуарной плитки – сделать это раньше помешала мартовская погода. Срок действия контракта по реконструкции набережной, заключенного с ООО «Автодоринжиниринг», истекает 20 мая 2018 года. Все работы планируется полностью закончить до 30 апреля — в том числе, засеять газоны. Захаров выразил уверенность, что подрядчик справится.На вопрос депутата Александра Чернышева об удобстве набережной для маломобильных людей Олег Захаров ответил, что замечания представителей ассоциации инвалидов-колясочников «Десница» были учтены.О ситуации в Струковском саду рассказал Сергей Панферов, заместитель руководителя Управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары.Два муниципальных контракта на общую сумму 267 млн рублей выполнены в целом на 60%. В 2017 году закончены ремонт тротуаров, замена бортового камня, устройство системы автоматического полива, укладка рулонных газонов, обрезка и посадка деревьев, установка малых архитектурных форм, ремонт наружного освещения, устройство лестничных маршей, ремонт забора по всему периметру, капитальный ремонт фонтанов, ремонт стеллы А.М. Горькому, ремонт административного здания (без покраски). В 2018 году установлены 10 секций ворот входных групп и летней эстрады, подъемные платформы для маломобильных граждан, 72 скамейки и 100 урн, отремонтировано кафе, установлены мнемосхемы для инвалидов по зрению. К 30 апреля будут установлены три автономных туалета, дорожные знаки, предстоит завершить ремонт летней эстрады, уложить резиновое покрытие на детской площадке.Татьяна Братчикова задала докладчику вопрос о строительстве в Струковском саду скейт-парка. Сейчас скейтеры собираются у входа в Театр оперы и балета, где уже расколота недавно уложенная плитка.Сергей Панферов сообщил, что скейт-парк пришлось перенести на место бывшего бассейна, поскольку объект не может быть размещен над тепловыми сетями. Строить спортобъект будет специализированная организация из Санкт-Петербурга.«Я думаю, этого недостаточно, потому что молодежь Красноглинского района вряд ли поедет в Струковский парк, чтобы потренироваться. Надо масштабно подойти к рассмотрению вопроса и выйти с инициативой организации таких площадок в других районах города», — сказала Татьяна Братчикова.По ее инициативе в парке и на 4 очереди набережной в конце апреля депутаты проведут выездные совещания.Алексей Дегтев в связи с приближением традиционных субботников напомнил депутатам, что Струковский сад много лет подряд был закреплен за городской Думой, и призвал всех к участию.Заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Геннадий Богомолов рассказал на совещании о демонтаже незаконных рекламных конструкций, рекламы на фасадах зданий на гостевых и туристических маршрутах. На 1 февраля этого года на этих маршрутах было выявлено 148 незаконных рекламных конструкций. Все они включены в специальный реестр, 39 уже демонтированы силами районных администраций и владельцев. Ликвидация остальных намечена на апрель.Глава администрации Октябрьского внутригородского района Алла Волчкова подняла тему размещения рекламы на фасадах торговых зданий, которая далеко не всегда выглядит эстетично. Часть руководителей ТЦ согласились привести фасады в надлежащий вид к ЧМ-2018, работа с остальными продолжается.По итогам обсуждения Алексей Дегтев предложил организовать в городской думе инициативную группу по разработке единой концепции размещения и оформления рекламы на фасадах самарских зданий, сообщает пресс-служба .