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Рекультивацией свалки в Балашихе займется иностранная компания

25 декабря 2017 23:58
295
Генподрядчиком рекультивации полигона «Кучино» станет ООО «Экоком». Владельцами «Экокома» являются австрийская компания «Экоком Энвайронментал Текнолоджиз ГМБХ» (90%) и гендиректор Оливер Кайзер (10%).
Генподрядчиком рекультивации полигона «Кучино» станет ООО «Экоком». Такое решение принято большинством членов экспертного совета при Минэкологии, сообщил РБК зампредседателя совета Элмурод Расулмухамедов. По данным системы СПАРК, владельцами «Экокома» являются австрийская компания «Экоком Энвайронментал Текнолоджиз ГМБХ» (90%) и гендиректор Оливер Кайзер (10%). «Мы чувствуем силы и возможности для такой работы», — заявил РБК Кайзер.

О желании участвовать в рекультивации заявляли семь компаний, рассказывал РБК министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган. По его словам, после определения отвечающей требованиям заявки будет подготовлено распоряжение правительства России о едином поставщике, и в рамках этого документа с компанией будет заключен договор на рекультивацию.

Вопрос об определении единственного исполнителя по рекультивации полигона ТБО «Кучино» есть в повестке заседания экспертного совета при Минэкологии на 25 декабря (документ есть у РБК). По словам Расулмухамедова, эксперты выясняли технические возможности подавших заявки компаний реализовать проект рекультивации «Кучино» — наличие техники, опыта, финансовых средств.

«Это не госзакупки, поэтому финансовые предложения не рассматриваются, но у компаний должны быть возможности начать реализацию проекта за свои средства, ведь предсказать, когда средства начнет выделять бюджет, сегодня нельзя», — сказал собеседник РБК.

Избежать тендерных процедур позволяет поручение президента России о едином поставщике — как по проектированию, так и по проведению рекультивационных работ, рассказал Александр Коган. Поручение было дано для того, чтобы сократить сроки проектирования и ускорить начало рекультивации, отметил чиновник в разговоре с РБК.

Проблема «Кучино» получила всероссийский резонанс во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» 15 июня 2017 года. Жители Балашихи рассказали президенту о негативной экологической обстановке из-за мусорной свалки. Вскоре полигон был закрыт.

По решению экспертного совета подмосковное Минэкологии в сентябре заключило договор на создание проекта рекультивации полигона с ЗАО «Спецгеология», цена контракта составила 44,5 млн руб. В декабре проект получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, сказал РБК Коган.

Проект предусматривает, что для сбора свалочного газа будет пробурено 112 скважин глубиной 25 м, которые будут соединены газопроводами, весь газ будет сжигаться в специальных факелах, рассказал РБК гендиректор ЗАО «Спецгеология» Борис Трушин. Также будет построена система сбора фильтрата, он будет накапливаться в специальном пруду площадью 225 кв. м.

«Предстоит срезать крутые склоны полигона, откуда отходы переместят наверх, таким образом высота свалки вырастет в полтора раза, с нынешних 45–50 м до 70 м», — рассказал Трушин.

В связи с массовыми жалобами жителей юго-восточных районов Москвы и Подмосковья на неприятные запахи в ноябре было принято решение об экстренной дегазации «Кучино», договор на сумму 205 млн руб. администрация Балашихи заключила с ООО «Экоком». По словам его директора Оливера Кайзера, для сбора свалочного газа уже пробурено 55 скважин, установлен один факел, монтаж второго пройдет в период с 27 по 30 декабря.

«В течение января мы будем настраивать работу факела, после чего передадим полигон администрации Балашихи, а в марте на «Кучино» уже должна прийти компания — генподрядчик проекта рекультивации», — рассказал Кайзер РБК.

Собеседник отметил, что стоимость рекультивации полигона оценивается в 3,5–4 млрд руб., точная смета еще не готова. Компания «Экоком» заявку на участие в проекте подала, признал Кайзер.

«Мы заявку на «Кучино» подали», — сказал РБК и Андрей Половинкин, учредитель компании «Вива-транс», которая занимается рекультивацией полигона «Съяново».

По словам Александра Когана, для рекультивации 24 закрытых в Подмосковье мусорных полигонов требуется порядка 21 млрд руб. Регион надеется на помощь федерального бюджета.

Ранее в программу «Чистая страна», в рамках которой средства на рекультивацию полигонов выделяются из федерального бюджета, попали три закрытых полигона Подмосковья — «Электросталь», «Быково» и «Каширский». Летом 2017 года прошли конкурсы по выбору подрядных организаций, которые будут заниматься их рекультивацией. Все три конкурса на общую сумму 1,8 млрд руб. выиграло ООО «МСУ-1» — крупная подрядная организация, близкая к столичным властям и получившая с 2015 года контракты почти на 30 млрд руб.

Как сообщил источник РБК в региональном Минэкологии, МСУ-1 также подало заявку на участие в рекультивации «Кучино».


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Комментарии



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25 декабря 2017  23:58
Генподрядчиком рекультивации полигона «Кучино» станет ООО «Экоком». Владельцами «Экокома» являются австрийская компания «Экоком Энвайронментал Текнолоджиз ГМБХ» (90%) и гендиректор Оливер Кайзер (10%).
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