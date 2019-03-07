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Новости /  Общество /  Социум  

Регоператор прокомментировал ситуацию с некорректными квитанциями за вывоз ТКО

7 марта 2019 15:11
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В данный момент сотрудники регоператора проводят большую работу по окончательной выверке данных абонентов.
В связи с появлением в средствах массовой информации сообщений о неточностях в оформлении платежных квитанций за предоставление коммунальной услуги по вывозу ТКО, региональный оператор ООО «ЭкоСтройРесурс» выступил с официальным комментарием.

«В данный момент сотрудники регоператора проводят большую работу по окончательной выверке данных абонентов. Согласно законодательству, актуальная информация предоставляется органами ФМС и управляющими компаниями и загружается в Государственную
информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), однако сейчас загрузка данных в ГИС ЖКХ не работает. Поэтому мы формируем базу данных своих абонентов на основе Росреестра и других источников. В результате объединения этих баз данных возможны сбои, которые и приводят к появлению некорректных данных в квитанциях», - объяснил председатель правления ООО «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров.

Напомним, что новая система обращения с твердыми коммунальными отходами действует на территории Самарской области (как и в нескольких десятках других регионов России) уже более двух месяцев. Сейчас в 100% населенных пунктов Самарской области выставлены
платежные квитанции. В некоторых из первых квитанций в результате отсутствия актуальной базы данных абонентов были обнаружены некорректные данные, однако по статистике регионального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс», некорректные «платежки» составляют доли
процента от общего количества выставленных квитанций.

Что делать в случае получения ошибочной квитанции?

Необходимо обратиться к регоператору любым удобным способом, указанным ниже. При этом нужно направить копию квитанции и копию подтверждающего документа.

Какой документ считается подтверждающим?

Для 10 городских округов Самарской площади, где расчет осуществляется по квадратным метрам, подтверждающим документом является выписка из Росреестра или свидетельство о праве собственности.

Жителям 27 муниципальных районов, где расчет стоимости ведется по количеству зарегистрированных, нужно направить регоператору справку о количестве зарегистрированных из органов ФМС/ паспортного стола/ МФЦ/ ЕГРН или справку о составе семьи. Сделать это также можно любым удобным способом из указанных ниже.

Что делать при получении двух квитанций сразу?

Если вам пришли две платежные квитанции, а корректная информация содержится только в одной из них, то оплату необходимо произвести по лицевому счету корректной квитанции. После этого нужно обратиться с платежными квитанциями к регоператору любым из указанных
способов для аннулирования некорректной и уточнения номера лицевого счета. Вам также нужно будет уточнить, по какому счету вы будете производить оплату. При этом необходимо направить регоператору копию подтверждающего документа и квитанций.

В случае получения потребителем нескольких полностью корректных квитанций с разными номерами лицевых счетов потребителю необходимо обратиться к регоператору, чтобы закрепить один номер лицевого счета, по которому будет производиться оплата. Подтверждающие документы в виде справок, выписок и т.д. также не нужны, достаточно иметь при себе квитанции.

Как направить свой запрос регоператору?

Вы можете воспользоваться любым удобным для вас способом для отправки запроса и копий документов:

- почтой на адрес: 443063, г. Самара, ул. Сердобская, 8, ООО «ЭкоСтройРесурс»
- на электронную почту mail@ecostr.ru
- через мессенджеры Viber и WhatsApp по телефону 8-927-653-33-09
- принести их лично в один из 23* центров обслуживания населения ООО «ЭкоСтройРесурс» в Самаре или области.

Регоператор приносит свои извинения жителям области за временные неудобства. После окончательной выверки базы данных потребители будут получать корректные платежные квитанции с 1 по 10 число каждого месяца.

*Список центров обслуживания населения ООО «ЭкоСтройРесурс»

• г.о.Самара, ул.Средне-Садовая/Сердобская, д.57/8 1 этаж, кабинет №2;
• г.о.Самара, ул. Победы 14, (1 этаж, вход со стороны ул.Победы)
• г.о.Тольятти, ул. Карбышева, д. 2, 3 этаж, ком. 47, 48;
• г. Сызрань, ул. Ст.Разина, д. 40, 1 этаж, каб.2;
• г. Новокуйбышевск, ул. Льва Толстого, д.21, 2 этаж, каб. 226;
• г. Чапаевск, ул. Пролетарская, д.1, 1 этаж, каб. 7;
• г. Жигулевск, ул. Нефтяников, д. 17 оф. 209;
• п.г.т. Безенчук, ул. Чапаева, д. 10, 2 этаж 9 кабинет;
• г.о.Кинель, ул. Маяковского, 90а, 1 этаж, каб. 116;
• г. Отрадный, ул. Комсомольская, д. 10, 2 этаж, каб. 3;
• с. Кинель-Черкассы, ул. Московская, 3а, 1 этаж, каб. 3;
• г. Похвистнево, ул. Косогорная, д. 24, 1 этаж, каб. 1;
• с. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 86, 2 этаж, каб. 5;
• с. Елховка, ул. Матвея Заводского, д. 41, 1 этаж, каб. 19;
• с. Сергиевск, ул. Советская, д. 65, 1 этаж, каб. 10;
• с. Кошки, ул. Победы, д. 29, 1 этаж, каб. 2;
• с. Исаклы, ул. Куйбышевская, д. 109, 1 этаж, каб. 8;
• ст. Шентала, ул. Советская, д.11, 2 этаж, каб. 29;
• с. Приволжье, ул. Больничная, д.2, 1 этаж, каб 5;
• с. Хворостянка, ул. Саморокова, д. 56, 2 этаж, каб. 36;
• с. Пестравка, ул. 50 лет Октября, д. 57, 1 этаж, каб. 4;
• г. Нефтегорск, ул. Зеленая, д. 1, 1 этаж, каб 1;
• с. Большая Глушица, ул. Кировская, д. 3, 1 этаж, каб. 15, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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