Регоператор Самарской области запустил систему оплаты квитанций через QR-код

130

Использование технологии двухмерного штрих-кода повысит скорость проведения платежа в отделениях банков, поддерживающих данный стандарт, платежных терминалах, банкоматах, а также позволит оплачивать взносы на капремонт при помощи мобильных приложений Клиент-банк.QR-код – это небольшой зашифрованный квадрат, который содержит информацию о наименовании получателя, платежных реквизитах (ИНН, расчетный счет, БИК, корр/счет), номере лицевого счета плательщика, сумма к оплате и некоторую дополнительную техническую информацию.При этом исключена вероятность ошибочной привязки платежа к чужому лицевому счету, так как в QR-коде содержится вся информация, необходимая для однозначного определения как потребителя, так и поставщика услуг.Фото: fcrso.ru