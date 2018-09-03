Региональные власти возьмут под контроль электронные услуги в сфере строительства
3 сентября 2018 16:35
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«Раньше каждый муниципальный район и городской округ самостоятельно создавал и эксплуатировал свою информационную систему обеспечения градостроительной деятельности. Региональные власти, за некоторыми исключениями, прямого доступа к сведениям этих систем не имели, не могли проконтролировать своевременность размещения информации, использовать данные системы для контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности и полностью зависели от муниципалитетов в оценке качества работы систем», - пояснила начальник отдела градостроительных исследований и методического обеспечения ООО «ИТП «Град» Екатерина Гемпик.
По решению субъекта РФ ГИСОГД могут наделить функциями автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности, что позволит региональным и муниципальным властям предоставлять застройщикам электронные услуги.
Например, при помощи ГИСОГД можно будет осуществлять подготовку, согласование, утверждение правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территории, градостроительных планов земельных участков, разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.
В систему будут включены результаты инженерных изысканий, планы наземных и подземных коммуникаций. ГИСОГД получит функции так и не созданного государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий. «Фактически система обеспечит ведение планов современного состояния территории - так называемых дежурных планов, постоянно обновляемых по результатам инженерных изысканий, и согласование проектов трасс, так необходимых в строительстве», - отметила Екатерина Гемпик.
По ее словам, сейчас результаты инженерных изысканий хранятся в делах о застроенных или подлежащих застройках земельных участках. Сведения об изученности территории изысканиями представлены в отдельном разделе системы, а вопрос ведения дежурного плана нормативно не урегулирован.
Документ предусматривает изменения и в другие действующие нормы градостроительного кодекса. Закон уточнил понятие земель особо охраняемых природных территорий, а также изменил порядок сноса объектов капитального строительства, в том числе самовольных построек. Впервые на законодательном уровне зафиксировано определение некапитальных строений, сооружений.
Оптимизирован ряд процедур в строительстве. В частности, исключена административная процедура подписания протокола о результатах аукциона на право заключать договор о развитии застроенной территории. Протокол составляется в виде электронного документа и подписывается организатором аукциона с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Не позднее одного рабочего дня со дня проведения аукциона оформленный протокол направляется победителю.
Объединены две процедуры - продления срока действия разрешения на строительство и внесения изменений в разрешение на строительство. Передача материалов для размещения в ГИСОГД теперь осуществляется одновременно с предоставления разрешения на строительство.
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