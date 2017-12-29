Региональные станции получили 25 новых автомобилей скорой медицинской помощи

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В пятницу, 29 декабря, врио губернатора Самарской областивручил ключи от 25 новых автомобилей скорой медицинской помощи региональным станциям. Накануне новогодних праздников их получили Самара, Тольятти, Сызрань и Чапаевск. Машины оснащены самым современным оборудованием. На торжественной церемонии вручение ключей, которая прошла на площади Славы, врачей, фельдшеров и водителей санитарных машин приветствовал глава региона Дмитрий Азаров.«Я рад поприветствовать самых главных людей на земле, которыми являются врачи. Вы заботитесь о жизни человека с его рождения, в самых сложных жизненных ситуациях. Хочу поблагодарить вас за труд, труд нелегкий, иногда неблагодарный. И хотел чтобы, все то добро, которое вы делаете людям, вам сторицей возвращалось», - сказал глава региона.Поставка автомобилей в наш регион была осуществлена в рамках реализации приоритетной федеральной программы «Комплексное развитие моногородов». Она предусматривает снижение зависимости моногородов от деятельности градообразующих предприятий путем создания новых рабочих мест, а также улучшение качества городской среды, в том числе посредством обновления автомобилей скорой медицинской помощи.Такженапомнил, что вопросу оказания качественной медицинской помощи населению руководство страны уделяет самое пристальное внимание.«Сегодня мы присутствуем на очень важном событии. Это еще раз подчеркивает то внимание, которое есть к регионам на федеральном уровне. Вы знаете, что вопросы сохранения человеческого капитала, заботы о людях в повседневной работе Президента России- это задача номер один», - особо отметил руководитель области.Уже завтра все новые автомобили начнут нести дежурство в районах и городах области. Всего в регионе на станциях скорой помощи работают 358 машин. Почти половина из них нуждается в замене, сообщает пресс-служба облправительства.Фото: vkirove.ru