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Региональная ГИБДД: На территории области обильный снегопад. Видимость снижена, асфальтовое покрытие скользкое

5 февраля 2018 15:52
94
Госавтоинспекция убедительно просит водителей воздержаться от поездок на личном автомобиле, особенно загородных.
Видимость снижена, асфальтовое покрытие скользкое, с образованием снежных накатов.

Госавтоинспекция убедительно просит водителей воздержаться от поездок на личном автомобиле, особенно загородных.

Если вы все же эксплуатируете автотранспортное средства, то в условиях ограниченной видимости, необходимо во время движения в
дополнении к ближнему свету фар или ходовых огней использовать еще и противотуманные фонари. Соблюдайте безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и боковой интервал. Не нарушайте скоростной режим, учитывайте дорожные и метеорологические условия. Во избежание создания помех для движения транспорта, снегоочистке проезжей части и вынужденной эвакуации, парковку осуществляйте с соблюдением Правил дорожного движения вне проезжей части в один ряд параллельно краю проезжей части.

Пешеходам настоятельно рекомендуется в темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в любое подразделения Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба ГИБДД Самарской области. 
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