Регион прощается с Почетным гражданином Самарской области, спикером Самарской Губернской Думы Виктором Сазоновым

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Виктор Федорович Сазонов возглавлял областной парламент с 2001 года, он пришел в политику зрелым человеком, генерал-майором внутренней службы. Под его руководством Самарская Губернская Дума стала одним из наиболее активных региональных парламентов страны.Соболезнования родным и близким Виктора Федоровича Сазонова направили Председатель Всероссийской политической Партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, Председатель Совета Федераций РФ Валентина Матвиенко, Председатель ГосДумы Вячеслав Володин. Проститься с Виктором Федоровичем приехали коллеги из других регионов.Проводить Виктора Федоровича в последний путь пришли более 10 тысяч человек – его коллеги, родные и близкие, представители всех уровней власти и руководители крупнейших предприятий, жители области.Свои соболезнования родным и близким Виктора Сазонова выразил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: «Виктор Федорович Сазонов на протяжении всей своей жизни служил Отечеству, своей малой Родине, Самарской области. Он объединял людей разных политических взглядов, создавал условия для развития региона, для сохранения традиций Самарской земли и всего самого лучшего, что было создано в предыдущие поколения. Виктор Федорович Сазонов, безусловно, созидатель. Мы были знакомы более 20 лет и на протяжении всего этого времени поддерживали товарищеские, добрые, человеческие, рабочие отношения. Ни разу не было малейшего сомнения в том, что сказанное Виктором Федоровичем будет выполнено, сколько бы времени и сил на это не потребовалось. Это человек, вошедший в историю Самарской области. Нам будет не хватать его. Но я уверен, что с соратниками и друзьями, его коллегами по депутатскому корпусу, мы приложим максимум усилий, чтобы все задуманное им претворить в жизнь, чтобы все его идеи, намерения, планы были реализованы. Это наш святой долг перед ним».«Когда человек старается, прикладывает свои силы, знания, опыт и профессионализм – получается хороший результат. Сегодня законодательное собрание Самарской области является одним из ведущих в законотворческой работе. Организаторские способности Виктора Федоровича позволили выстроить такую систему, которая работает на благо Самарской области и ее жителей. Его дела должны двигаться дальше, останавливаться нельзя», — отметил Почетный гражданин Самарской области Алексей Родионов.До СГД Виктор Сазонов с 1987 по 2001 годы возглавлял Управление исполнения наказаний Самарской области. За эти годы уголовно-исполнительная система региона стала одной из лучших в стране. Уже будучи спикером губдумы, Виктор Сазонов оказывал большую поддержку многим жителям области, в том числе, ветеранам и военным. Проститься с генерал-майором внутренней службы пришел Герой России и председатель совета самарской областной общественной организации «Союз генералов Самары» Александр Баранов. «Это наш коллега, член нашей организации, которая в Самарской области появилась, благодаря тому, что Виктор Федорович Сазонов и Дмитрий Игоревич Азаров выступили в поддержку ее создания, — сказал Александр Баранов. — Сегодня мы прощаемся с боевым товарищем, боевым другом».Председатель собрания представителей муниципального района Сергиевский Юрий Анцинов отметил работу Виктора Сазонова по развитию сотрудничества между законодательной властью региона и муниципалитетов. «Я хотел бы подчеркнуть вклад Виктора Федоровича в установление отношений между Самарской губернской думой и муниципалитетами. Благодаря этой работе, сегодня на всей территории области решаются вопросы граждан», — отметил Юрий Анцинов, передает пресс-служба облправительства.