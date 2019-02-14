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Новости /  Общество /  Социум  

Регион поддержит экспорт зарубеж цифровых продуктов и услуг IT-компаний Самарской области

14 февраля 2019 15:22
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Самарские IT-компании вышли за пределы региона и не только успешно работают на зарубежных рынках, но и создают технологическую основу для цифровой трансформации отдельных стран.
5 февраля на площадке стартап-центра Самарского университета состоялась встреча Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с представителями IT-компаний региона, на которой одним из обсуждения стало развитие экспорта цифровых технологий, продуктов и услуг IT-компаний Самарской области, перспективы которого были высоко оценены аналитиками.

На сегодняшний день конъюнктура рынка цифровых услуг такова, что стоимость создания, обслуживания и модернизации цифровых платформ российского производства конкурентоспособна по сравнению с аналогичными решениями от европейских, американских и китайских разработчиков. Таким образом, рыночная ситуация благоприятствует развитию экспорта платформенных решений самарских IT-компаний на внешние рынки.

Самарские IT-компании вышли за пределы региона и не только успешно работают на зарубежных рынках, но и создают технологическую основу для цифровой трансформации отдельных стран.

Примерами в данном случае можно считать динамику показателей экспорта компании «Haulmont» (на сегодняшний день она поставляет программное обеспечение в более чем 180 стран мира). Компания специализируется на разработке различных корпоративных информационных систем и имеет в своем портфеле такое ПО, как open-source платформа для разработки ПО CUBA, система для автоматизации деятельности служб такси Sherlock и система управления документами и задачами ТЕЗИС. В конце 2018 года в Кыргызстане был успешно запущен портал госуслуг, созданный на основе платформы CUBA. На базе этой же платформы был разработан федеральный реестр онкобольных Республики Казахстан. Систему автоматизации служб такси, созданную Haulmont, используют в ряде городов Великобритании, Нью-Йорке, Париже, Москве, Бухаресте, странах Африки и Ближнего Востока.

На базе продуктов компании «СМС – информационные технологии» происходит планирование и согласование всех ремонтов энергетического оборудования единой энергосистемы России, а также электросистемы Грузии.

IT-технологии самарской компании «Разумные решения» внедрены в таких мировых корпорациях, как «Лего», «Айрбас», «Кока Кола-Германия», в настоящее время ведутся переговоры о проекте в Финляндии.

Известна студия мобильной разработки Cloud Castle, которая занимается созданием программных приложений для клиентов из Европы и США. Стоит также отметить старейшую самарскую компанию Magenta Technology, разрабатывающую логистические решения для бизнесов Европы, США и России.

Аналогичную динамику показывают компании ООО «Меркури Девелопмент» и другие разработчики. Отдельно стоит выделить реализацию пилотного проекта компании «ИРТех» и Правительства Республики Азербайджан в области внедрения Автоматизированной системы управления региональной системой образования (АСУ РСО).

Экспорт программного обеспечения требует специфических подходов, связанных с тем, что оценка конкурентных преимуществ цифровых продуктов осуществляется зарубежными партнерами во многом субъективно, на основании имеющегося у специалистов опыта работы в определенных программных средах. Необходимость изменения их оценок является главным специфическим барьером, который существует только на первом этапе вхождения на рынок. Снятие данного барьера позволило бы как существенно расширить рынки сбыта для IT-сообщества Самарской области, так и увеличить объем выручки в IT-сегменте с фиксированием налогооблагаемой базы на территории региона.

На встрече Главы региона с представителями IT-компаний была признана необходимость существенного увеличения количества деловых миссий представителей IТ-компаний Самарской области в регионы зарубежных стран, а также количества посещений профильных мероприятий мирового уровня. Непосредственно международным продвижением самарских IT-компаний будет заниматься проектный офис цифрового развития Самарской области. Он был создан в 2018 году по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и по предложениям президента Самарского университета Виктора Сойфера. Задачами проектного офиса цифрового развития являются вывод регионального бизнеса в соответствующей сфере на федеральный и международный уровень, реализация мероприятий, направленных на сохранение долговременного экономического и социального эффекта от развиваемых цифровых проектов для бюджета и жителей области, передает пресс-служба облправительства. 
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