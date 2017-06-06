Регина Воробьёва: «Отправлять детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на отдых за пределы Самарской области — уже традиция».
«Отправлять детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на отдых за пределы Самарской области — уже традиция, она началась в 2010 году. Приоритетными детскими лагерями остаются те, что располагаются а черноморском побережье. В этом году мы отправляем 450 детей в лагерь «Дружба» в Краснодарском крае на 18 дней. Это дети из малообеспеченных, многодетных семей, а также это воспитанники наших центров для детей, оставшихся без попечения родителей. Едут они в специальном поезде с вожатыми, медработниками. У детей сейчас, конечно, очень много ожиданий, уже дорога для них — волнительное мероприятие. Что касается дороги до лагеря. В этом году нам удалось проработать более безопасный путь для детей. Руководство лагеря пошло нам навстречу, они сделали так, что наши дети будут доставлены с жд станции до лагеря на специальной электричке».