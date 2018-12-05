Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями

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Информацию о рождении первенца изданию подтвердил лично счастливый отец. Как назвали мальчика, ещё неизвестно.В конце июля Лайф сообщал, что Топалов сделал предложение Тодоренко после появления слухов о её беременности. Роман между ними вспыхнул в прошлом году после совместной работы в спектакле "Заложи жену в ломбард".Не так давно пара официально оформила отношения. Причём для Топалова это уже второй брак, в прошлом году он развёлся с дочерью российского бизнесмена Павла Данилина Ксенией, с которой продержался всего полтора года.