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Новости /  Общество /  Социум  

Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями

5 декабря 2018 22:56
244
Звезда
Звезда "Орла и решки" до последнего пыталась скрывать своё интересное положение. А вот радостной новостью о рождении первенца пара решила поделиться с поклонниками почти сразу. Известная телеведущая Регина Тодоренко и её супруг, певец Влад Топалов стали родителями. Сегодня у пары родился сын, передаёт life.ru со ссылкой на телеграм-канал Peopletalk.

Информацию о рождении первенца изданию подтвердил лично счастливый отец. Как назвали мальчика, ещё неизвестно.

В конце июля Лайф сообщал, что Топалов сделал предложение Тодоренко после появления слухов о её беременности. Роман между ними вспыхнул в прошлом году после совместной работы в спектакле "Заложи жену в ломбард".

Не так давно пара официально оформила отношения. Причём для Топалова это уже второй брак, в прошлом году он развёлся с дочерью российского бизнесмена Павла Данилина Ксенией, с которой продержался всего полтора года. 
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Комментарии



Социум
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