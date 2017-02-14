Ребятам из Камышлинского детсада рассказали о ПДД

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На днях в детском саду села Камышла «Улыбка» с воспитанниками дошкольной группы инспектором (по пропаганде БДД и розыску) ОГИБДД МО МВД России «Клявлинский» старшим лейтенантом полиции Александром Дубниковым проведена профилактическая акция «Быть грамотным пешеходом - важная задача». Он рассказал малышам о важности соблюдения ПДД, отметил, какие сигналы может подавать регулировщик, как автоинспекторы координируют транспортный поток и в каких ситуациях могут перестать работать светофоры. Детсадовцы с интересом посмотрели мультики на тему безопасного поведения на дорогах «Дорожные знаки для детей».Сотрудник ГИБДД пояснил ребятам, на что нужно обращать внимание вблизи проезжей части, как правильно переходить дорогу и напомнил об осторожности и внимательности на проезжей части в зимнее время. Отдельной темой беседы стала важность использования детьми различных светоотражающих элементов для того, чтобы пешеходы смогли обезопасить себя в темное время суток.В конце мероприятия воспитанники дошкольного учреждения нарисовали дорожные знаки, которые им больше всего запомнились после просмотра мультфильма и рассказали, что они значат. Ребята остались очень довольны встречей и признались, что получили много положительных эмоций и пополнили свои знания в области безопасности дорожного движения, сообщает облМВД.