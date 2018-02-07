Реальные доходы россиян непрерывно падают, хотя зарплаты растут

243

Несмотря на рост зарплат в 2017 году на 3,4% в реальном выражении, располагаемые доходы граждан сократились на 1,7%, следует из данных Росстата. Такая разнонаправленная динамика была и в 2016 году. «Такого никогда не было, обычно реальная заработная плата, которая составляет подавляющую часть доходов, за собой тянула рост реальных доходов», — признался Топилин.Вопреки ожиданиям Минтруда, реальные доходы продолжили падение в 2017 году, и, по мнению министра, это связано со сжатием теневой занятости и сокращением доли скрытой оплаты труда в структуре доходов. «Мне кажется, что это связано с тем, что у нас как раз теневой сектор, который является поставщиком через расходы статистического учета динамики доходов, он как раз начинает сворачиваться», — сказал Топилин.По его словам, это происходит благодаря мерам властей по легализации труда, внедрению кассовых аппаратов и политике Центробанка. «Мы активнее стали заниматься легализацией, внедряются кассовые аппараты, наводит порядок ЦБ в банковском секторе, и, соответственно, уже стоимость обналичивания денег становится гораздо дороже», — отметил Топилин.В борьбе с теневой занятостью нельзя принимать резких решений, подчеркнул он. «Мы все прекрасно понимаем, что во многом серый сектор, теневая занятость — это некая зона, которая позволяет нам сохранять относительно низкую безработицу», — указал министр.Вице-премьер Ольга Голодец на том же форуме назвала падение реальных доходов главным препятствием для роста экономики.«Сегодня именно доходы населения являются самым основным ограничением развития спроса и, соответственно, поступательного экономического роста», — заявила Голодец. По ее словам, если тренд падения доходов не будет преодолен, то Россию ждут «серьезные сложности с развитием экономики».В сентябре Минэкономразвития прогнозировало, что реальные располагаемые доходы населения в 2017 году вырастут на 1,3%, но эти ожидания не оправдались.Зарплаты в официальном секторе составляют лишь 38% совокупных доходов домохозяйств в России, оценивал Всемирный банк. При расчете динамики зарплат Росстат учитывает данные, которые ему предоставляют предприятия формального сектора, при этом оплата труда в теневом секторе остается для него невидимой. Эту скрытую оплату труда приходится оценивать косвенно — как разницу между общими потребительскими расходами и наблюдаемыми доходами.Сокращение реальных доходов при росте реальных зарплат объясняется тем, что зарплаты в теневом секторе, скрытые от статистического учета, не росли или же сокращались. «Роста зарплат в неформальном секторе не было, а было даже падение. Именно это — основная причина [сокращения реальных доходов]», — сказал РБК сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Виктор Ляшок.Численность занятых как в формальном, так и в неформальном секторе уменьшается, но быстрее это происходит именно в последнем, полагает Ляшок. Теневой сектор больше подвержен экономическим рискам, отмечает эксперт. «Неформальный сектор более чувствителен к кризисам, и в нем гораздо проще устанавливать зарплаты, их можно задерживать, сокращать, не выплачивать, поскольку никто над ним не стоит», — указал эксперт.Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС