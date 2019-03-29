Реализация проекта «Умный город» в Самаре: автоматизация процессов в сфере ЖКХ и единая туристическая карта

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«Умный город» базируется на пяти ключевых принципах: ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда, акцент на экономической эффективности и, в том числе, на развитии сервисов, создание инструментов вовлечения горожан в процессы решения городских проблем.План мероприятий включает в себя конкретные задачи по внедрению «умного» ЖКХ, формированию доступной, комфортной и безопасной среды, созданию инновационной городской инфраструктуры, цифровизации территориального планирования, а также по развитию городских транспортных систем.В Самаре уже несколько лет работают информационные системы, которые за счет использования современных технологий делают повседневную жизнь комфортнее.Системой ГЛОНАСС оборудован весь общественный транспорт Самары. С ее помощью можно следить за режимом труда и отдыха водителей, отклонением от маршрутов, соблюдением расписания движения.Данные ГЛОНАСС-трекеров общественного транспорта легли в основу мобильного приложения «Прибывалка-63», которое было запущено в 2014 году. Приложение позволяет найти остановку и узнать через сколько придет транспорт, отследить, сколько ехать до нужной остановки, найти самый удобный способ проезда, а также увидеть самые оперативные транспортные новости. Данные обновляются каждые 30 секунд.Приложение активно развивается и модернизируется в зависимости от запросов жителей. Настоящее приложение имеет версии на русском, английском и испанском языках. Общее количество активных пользователей оценивается в 200 000 человек и их количество продолжает расти.Еще один проект, который был реализован - это бесконтактная система оплаты проезда. Она реализована во всем городском транспорте, выполняющем льготные перевозки. Для оплаты проезда нужно приложить к специальному устройству транспортную, банковские карты или смартфон с поддержкой функции бесконтактных платежей.С 2017 года за дорожной обстановкой в Самаре следит Региональный центр управления пассажирскими перевозками. Он в режиме реального времени осуществляет мониторинг и контролирует дорожную обстановку. В обеспечении контроля работы транспорта задействована система «Безопасный город», которая насчитывает 1500 камер по всему городу.Оперативно отслеживать дорожную обстановку помогает и автоматическая система управления дорожным движением (АСУДД), которая успешно показала себя во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм. Система отслеживает изменение трафика, возможное возникновение пробок и, в случае необходимости, осуществляется смену режима работы светофоров, чтобы предотвратить заторы. Совместно с министерством транспорта Самарской области разрабатывается транспортная модель города. Результатом данной работы станет управление транспортным потоком, что позволит нормализовать транспортную ситуацию, снизить трафик: появятся новые маршруты общественного транспорта, на перекрестках появятся умные светофоры, будет организована система управления городским парковочным пространством.Еще одно направление, которому будет уделено внимание в рамках «Умного города» - это туризм и сервис. В Самаре создан информационный сайт visit-samara.com, где размещена информации для жителей и гостей горда о планируемых мероприятиях, экскурсиях, актуальных тур-продуктах и сформирован календарь событий (включающий в себя события, праздники, выставки). В планах доработать сайт – предусмотреть возможность бронирования билетов на мероприятия, номеров в гостиницах.Также рассматривается возможность внедрения единой туристической карты гостя города, позволяющей использовать ее для дополнительных скидок и получения разных услуг, в том числе оплачивать проезд в транспорте.С приходом «Умного города» будет доработан Муниципальный Геопортал. Напомним, это картографический сайт, основная задача которого - публикации тематических карт с официальными данными, получения от жителей города обратной связи, сообщений о городских проблемах.В ближайшее время будут добавлены данные по градостроительной деятельности и другим объектам, информация о которых находится в распоряжении структурных подразделений администрации. Появится информация о ремонтных работах, в том числе и изменениям маршрутов движения транспорта, станет доступным проведение рейтингового голосования. Также будет разработан порядок работы с обращениями, поступающими через Геопортал.На официальном сайте Администрации городского округа Самара готовится к запуску система общественных обсуждений и обращений граждан с частными инициативами.В рамках «Умного города» планируется к реализации наиболее сложная часть проекта - «Умное ЖКХ». Это автоматизация управления всеми процессами в сфере коммунального хозяйства с помощью цифровых сервисов. Данная технология позволит получать онлайн данные о потреблении энергоресурсов, снизить эксплуатационные расходы, оперативно реагировать на аварийные ситуации, а также осуществлять мониторинг состояния объектов инфраструктуры ЖКХ.Также планируется создать энергоэффективное городское освещение. В данном направлении будет осуществляться не только замена ртутных ламп на светодиодные, будет проведена модернизация автоматической системы управления программным комплексом – «цифра» сможет регулировать яркость освещения и автоматически включать/отключать свет в зависимости от суток и погодных условий. Это позволит городу экономить до 15% потребляемой энергии.Продолжится работа по оснащению системой ГЛОНАСС дорожно-коммунальной техники с целью контроля маршрутов и скорости движения техники, расхода ГСМ.Однако, несмотря на то, что многие проекты уже стали популярными у жителей, предстоит еще много работы по формированию и развитию «Умного города». Главная задача - создать максимально комфортные условия для жизни людей в нем, передает пресс-служба горадминистрации.