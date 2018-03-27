Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» пройдет под общественным контролем

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27 марта в Правительстве Самарской области прошла межведомственная комиссия под председательством врио первого заместителя Председателя Правительства Самарской области. На ней подвели итоги рейтингового голосования, которое прошло 18 марта 2018 года. В этот день 974 тысячи жителей – это около 60% от общего числа избирателей – отдали свои голоса за территории, которые должны быть благоустроены в 2018 году по приоритетному проекту Президента РФ «Формирование комфортной городской среды». По итогам голосования 151 территория из 397 заявленных будут благоустроены уже в этом году. На эти цели муниципалитетам выделены более 600 млн. рублей. Так же будут благоустроены 394 дворовых территории на общую сумму более 440 млн рублей. Работы начнутся уже в мае, до этого времени муниципалитетам необходимо определиться с подрядчиками и заключить все контракты.«Есть еще моменты по согласованию дизайнов, нет ничего постоянного. Я знаю, что многие города сейчас активно привлекают молодых людей, которые предлагают украсить скверы дополнительными арт-объектами, придать индивидуальный вид. Мв эту работу, безусловно, поощряем - отметил врио первого заместителя председателя Правительства Самарской области. – Конечно, каждый шаг вдальнейшей работе будет согласовываться с жителями. Они будут осуществлять общественный контроль за ходом реализации проекта. Впереди еще большая работа».Первый заместитель руководителя Администрации Губернатора-руководитель департамента государственного управлениярассказал, что для подведения итогов общественного голосования 18 марта были сформированы 893 счетные комиссии в составе более 4100 человек. К работе по информированию граждан о реализации в регионе проекта «Формирование комфортной городской среды» были привлечены волонтеры, которые осуществляли поквартирный обход – более 16 тысяч активистов. Он также отметил, что это самый большой общественный опрос в Самарской области, в котором приняло участие свыше 974 тысячи человек, сообщает пресс-служба облправительства.