Развлекательная программа для участников Фестиваля болельщиков на площади Куйбышева в выходные дни

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На фанфесте в субботу в субботу выступят: оркестр Самарской государственной филармонии, танцевальный коллектив "Услада", "Тодес" и Государственный Волжский русский народный хор.16:00 начнется трансляция матча между сборными Бельгии и Туниса из Москвы;18:00 программа с участием группы "Санитарный день";19:00 трансляция матча Южная Корея – Мексика из Ростова-на-Дону;21:00 выступит группа "Fernandez Band";22:00 третий матч дня - сборные Германии и Швеции из Сочи;23:50 – часовой диджей-сет.14:00 выступят группы "Дзен Сити" и "Бамбозза";16:00 трансляция игры между сборными Англии и Панамы из Нижнего Новгорода;18:00 программа с участием группы Cheese people;19:00 трансляция игры между сборными Японии и Сенегала из Екатеринбурга;21:00 выступление группы "Comedoz".22:00 трансляция из Казани матча между сборными Польши и Колумбии;23:50 часовой диджей-сет.