Развитию АПК субъектов придадут дополнительный стимул
22 февраля 2019 15:41
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В ходе совещания было отмечено, что в текущем году объем средств, направленных на реализацию мероприятий госпрограммы развития АПК, увеличен до 303,6 млрд рублей против 254,1 млрд рублей годом ранее. Также на совещании были рассмотрены изменения в механизмах «единой» субсидии, страхования с государственной поддержкой и предоставления субсидии на компенсацию прямых понесенных затрат.
В 2019 году Минсельхозом России принято решение о включении в реестр заемщиков 828 заявок (498 заявок из которых относятся к малым формам хозяйствования) от 720 заемщиков, планирующих заключить кредитные договоры на получение льготных краткосрочных кредитов на общую сумму 32,88 млрд рублей.
На встрече также была представлена новая концепция регионализации, направленная на стимулирование «точек роста» АПК субъектов. Совместно с регионами Минсельхоз определит векторы и приоритеты развития АПК исходя из потенциала субъектов, развития и потребностей соседних регионов, а также целей, поставленных перед агропромышленным комплексом России. На встрече с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, состоявшейся в рамках Сочинского форума, Губернатор Дмитрий Азаров выразил готовность участия региона в данных процессах. «Для нас, конечно, крайне важны ваши советы, – подчеркнул Глава губернии, – в отношении направлений, эффективность которых мы может быть сегодня не до конца оцениваем, а вы их понимаете как приоритетные с точки зрения развития того или иного направления».
В ближайшее время в регионах планируется сформировать прогнозы производства сельхозпродукции, исходя из задач по наращиванию экспорта, согласовать целевые показатели на 2019-2024 годы и разработать план мероприятий для достижения заданных ориентиров. Постепенно будет трансформироваться и система финансирования отрасли из федерального бюджета. Отдельные виды субсидий будут разделены на стимулирующий и компенсирующий механизмы, что позволит не только расширять производство, но и интенсифицировать его.
В рамках совещания состоялось вручение дипломов победителям конкурса «Лучший по профессии». В номинации «Лучший бухгалтер» 2018 года дипломом за 2-е место был награжден Дмитрий Новиков – главный бухгалтер ООО «Нива» муниципального район Нефтегорский. Третье место в номинации поделили главный бухгалтер ООО «Агростар» Похвистневского района Надежда Ильина и главный бухгалтер ООО «Агро+» Сызранского района Татьяна Евграфова. Дипломом лауреата конкурса отмечена Марина Антонян – главный бухгалтер АО «Красный ключ» Исаклинского района.
Минсельхоз проводит системную работу с регионами по вопросам развития агропромышленного комплекса. В начале февраля Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев совершил рабочий визит в Тульскую область, в рамках которого обсуждался потенциал по наращиванию экспорта продукции АПК регионов Центрального федерального округа. Аналогичное мероприятие с участием Министра, руководства Республики Татарстан и представителей субъектов ПФО состоится в Казани завтра, 22 февраля 2019 года, передает пресс-служба облправительства.
Фото: соцсети
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