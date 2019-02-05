Развитие it-индустрии Самарской области сегодня обсуждает Дмитрий Азаров с руководителями ведущих компаний отрасли

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Первая такая встреча прошла год назад, сегодняшняя начинается с отчёта руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислава Казарина о проделанной за это время работе.Так, например, получило развитие предложение it-сообщества по софинансированию ипотечного кредитования для ценных специалистов, работающих в этой сфере.Это позволило бы создать условия для сохранения лучших кадров на территории СО и привлечения их из других территорий.Предполагается, что ценным кадрам ипотеку будет оплачивать на 50% работодатель, на 50% - субсидировать областной бюджет.Проведён опрос ведущих компаний, составлен список из 177 таких специалистов. Предусмотреть средства в бюджете планируется уже с 2020 года.Реализован ряд проектов в сфере образования. На базе Самарского университета и СамГУПС организованы курсы интернет-предпринимательства, регулярно проводятся "хакатоны" с привлечением школьников старших классов и студентов, проводятся форумы и мероприятия it-направленности.Совместно с Министерством образования и науки Самарской области составлен перспективный план по увеличению набора студентов вузов и ссузов по it-специальностям. Сейчас потребность в таких специалистах крайне высока. Увеличению доли студентов по этих специальностям будет способствовать и нацпроект "Цифровая экономика".Значимым и долгожданным для профессионалов отрасли событием стало начало строительства в Самаре it-парка. За 2018 год найден инвестор и уже возведено несколько этажей здания на пересечении улицы Киевской и Московского шоссе. Многие компании уже выразили намерение стать его резидентами.Кроме того, по инициативе Дмитрия Азарова и президента Самарского университета Виктора Сойфера в регионе создан проектный офис цифрового развития. Он призван совместно с научными организациями и бизнесом продвигать IT-продукты самарских компаний на российском рынке.Ещё одна задача проектного офиса- привлекать инвестиции от федеральных институтов развития и крупных российских инвесторов. Например, в 2018 году при его неспосредственном содействии Минобрнауки РФ выделило региону 54 млн рублей на создание комплекса нейротренажеров.Ещё одно направление совместной работы it-специалистов и правительства СО, получившее развитие по поручению губернатора - цифровизация государственного управления. Так, например, создана единая система учёта и отработки обращений граждан, в которой работают региональные и муниципальные власти.Вместе с тем, Дмитрий Азаров подчеркнул, что работы ещё очень много."В 2018 году многое было сделано по выстраиванию системы, произошло, в том числе, обновление команды. Теперь активнее берёмся за lean-технологии, и поле для взаимодействия по таким программным продуктам очень серьёзное", - отметил глава региона, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.