Разработанный во времена СССР танк Т-72 может стать брендом в рамках восстановления прав на интеллектуальную собственность

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По словам представителя «Уралвагонзавода», права на интеллектуальную собственность восстанавливаются по требованию госкорпорации «Ростех». «Сейчас в ведение корпорации возвращается бренд «Танк Т-72», — заявил он.В УВЗ также рассказали, что брендирование ждет всю продукцию корпорации. На данный момент уже забрендировали самоходную гаубицу «Мста-С», сделанную «Уралтрансмашем», и тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек», выпускаемую «Омсктрансмашем».Т-72 был разработан «Уралвагонзаводом» в 1973 году, его эксплуатация началась со следующего года. Всего было выпущено около 30 тыс. машин — Т-72 стал самым массовым танком второго поколения. Он есть на вооружении у стран СНГ, также его экспортировали в Ирак, Иран, Сирию, Индию, Финляндию и другие страны.