Раздел супружеского имущества в Сызрани закончился арестом автобуса

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Жители Сызрани, прожившие в браке почти четверть века, подали документы на развод. В ходе судебного заседания было принято решение недвижимое имущество в виде 2-х комнатной квартиры, земельного участка в 1430 кв.м., дома почти в 500 кв.м., гаража и бани разделить на равные части в праве общей долевой собственности.Иные вещи, которые были приобретены супругами или подарены им в период их совместной жизни, были распределены в зависимости от пожелания сторон. Так, например, набор посуды «Гжель» был подарен гражданке Г. ее родственниками на день рождения, он был дорог ей как память, а вот электрический камин достался бывшему мужу. Транспортные средства, находящиеся в собственности распавшейся семьи было решено поделить, следующим образом: автомобиль марки «Volkswagen» был оставлен в собственности женщины, так как на её попечении находится несовершеннолетний сын, которого она возит в школу и спортивные секции, а автобус марки «Chrysler» перешел экс-супругу.Так как общая стоимость выделенного гражданину Г. имущества была несоразмерно больше, суд постановил мужчине выплатить экс-супруге денежную компенсацию в размере 650 тысяч рублей. Решение судом было принято и вступило в законную силу.Исполнительный документ был передан в УФССП России по Самарской области для возбуждения. С этого момента, гражданин Г. должен был выплатить своей бывшей жене положенные денежные средства. Однако решение суда мужчиной исполнено не было, поэтому судебными приставами г.Сызрани был наложен арест на автобус марки «Chrysler». В настоящее время работниками ведомства готовится пакет документов для реализации имущества в счет погашения задолженности гражданина Г. перед бывшей супругой, сообщает сайт ведомства.