Растет число маломобильных пассажиров, получивших помощь на вокзалах

147

Растет число маломобильных пассажиров, получивших помощь на вокзалахВ 2017 году холдингом «РЖД» обслужено рекордное количество маломобильных пассажиров. Услугами помощи и сопровождения на территории вокзалов воспользовались более 170 тыс. человек, что на 70% больше, чем в 2016 году.Ежемесячно в Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» поступает более 7000 заявок от пассажиров, которым требуется помощь при нахождении и перемещении на вокзальном комплексе. В связи с высоким спросом на услугу в 2017 году на 81 вокзале ОАО «РЖД» организованы специализированные службы помощи маломобильным пассажирам (в 2016 году на вокзалах действовали 36 служб помощи).Особое внимание ОАО «РЖД» уделяет адаптации пространства вокзальных комплексов в соответствии с потребностями маломобильных пассажиров. На текущий момент более 50% объектов Дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО «РЖД») оснащены необходимым оборудованием для комфортного перемещения маломобильных пассажиров: установлены лифты, пандусы, специальные подъемники,индукционное оборудование и многое другое.В 2017 году в полном объеме завершен проект создания «Карт доступности вокзалов России». Теперь на сайте ОАО «РЖД» в подразделе «Помощь на вокзалах» любой пассажир или посетитель заблаговременно может ознакомиться с уровнем адаптации интересующего вокзального комплекса при планировании поездки.Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» работает в круглосуточном режиме без выходных дней по телефону 8 (800) 775-00- 00 добавочный 1 (в тоновом режиме) и электронному адресу info@rzd.ru. В Центре можно получить информацию об услугах, оставить заявку на сопровождение и оказание помощи на вокзалах, зарезервировать места в поездах дальнего следования, сообщает пресс-служба КбшЖД.