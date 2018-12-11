Расход химического реагента для противогололедной обработки территорий Самары сократили вдвое

173

Особенности зимнего содержания улично-дорожной сети региональной столицы в зависимости от погодных условий и нормативных требований представители Департамента городского хозяйства и экологии, а также Отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Самара разъяснили на брифинге, прошедшем в пресс-центре «Самарской газеты». Напомним, на еженедельном рабочем совещании 10 декабря Елена Лапушкина с учетом обращений горожан поручила пересмотреть подход к применению реагентов - по возможности снизить их количество, сделав упор на механизированную очистку территорий.Участники брифинга отметили, что особое внимание необходимо уделить также синхронизации всех процессов уборки, чтобы реагенты не задерживались сверх меры на проезжей части дорог, тротуарах, посадочных площадках остановок, выходах на пешеходные переходы, хотя наличие так называемой шуги (расплавленных наледи и снега) регламентами допускается.Остатки внесенных реагентов удаляются с элементов улично-дорожной сети - после окончания осадков вместе со снежной массой они сметаются с тротуаров и проезжей части в прилотковую часть дорог плужно-щеточными машинами, а уже оттуда отправляются на утилизацию на полигоны.Также специалисты отрасли рассказали о том, что основные требования по содержанию дорог общего пользования установлены несколькими документами: Методическими рекомендациями, утвержденными Росавтодором; Руководством по борьбе с зимней скользкостью, утвержденным распоряжением российского Министерства транспорта; Правилами благоустройства территории городского округа Самара; новым ГОСТом, вступившем в силу в сентябре текущего года.Основные изменения ГОСТа касаются следующих вопросов. Высота снежного покрова - рыхлого и мокрого снега – на дорогах не должна превышать 2 см. Тротуары с высоким трафиком требуется убрать за 2 часа. А противоголедные материалы вносятся при наличии снежной массы высотой от 1 до 3 см, при продолжающемся снегопаде предусмотрено повторное внесение после каждых 3 см выпавшего снега. Причем использование реагентов для более быстрого таяния снега и наледи и хорошего сцепления колес и подошв обуви со скользкой поверхностью актуально не только в период интенсивных снегопадов.По рекомендации производителей многокомпонентных противогололедных материалов, содержащейся в инструкциях, вносить такие реагенты, в частности, «Бионорд», необходимо в среднем в количестве от 40 до 80 граммов на 1 квадратный метр проезжей части, в зависимости от количества осадков и уличной температуры. На тротуарах расход ниже. А песчано-соляная смесь рассыпается из расчета от 200-250 до 300-350 граммов на «квадрат» (также в зависимости от интенсивности снегопада и наличия наледи). То есть даже в периоды, когда снежные осадки не очень интенсивные и службы благоустройства руководствуются нижним пределом нормы, для обработки территорий Самары необходимо использовать порядка 240 тонн реагентов.Так, в минувшие выходные в процессе круглосуточно организованной работы дорожно-эксплуатационные службы применили 374,7 тонны «Бионорда» и 268,5 тонны песчано-соляной смеси, что было обусловлено повышением количества осадков. Но уже за сутки, 10 декабря, когда снегопада не было, количество примененных реагентов значительно снизили – до 29,8 тонны «Бионорда» и 35 тонн пескосоли. Таким образом, в соответствии с поручением Главы города, в среднем расход реагентов уменьшился с 60 граммов до 30 граммов на 1 кв. м.Специалисты объясняют обязательное применение реагентов тем, что без них снег быстро уплотняется, образуется накат, который при автомобильном движении плавится, а затем смерзается, в результате чего образуется гололед. Допускать этого нельзя, поскольку основная задача – осуществление в полном объеме всех мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения в постоянном режиме, во избежание роста числа аварий и травм.Например, сотрудники ГИБДД отмечают следующие показатели снижения аварийности при применении «Бионорда», который в Самаре начали экспериментально использовать с 2011 года, а с 2014 года - вносить массово. В сравнении с 2013-м годом в 2014 году аварийность упала на 11%, с 2016 по 2018 годы количество травм пешеходов из-за наката и наледи стало на 44% меньше. Таким образом, за последние 8 лет статистика улучшилась почти наполовину.«Использование химических реагентов необходимо, поскольку это позволяет обеспечить требуемые темпы работ по расчистке территорий, обеспечить лучшее содержание дорог. Кроме того, химреагент способен выполнять свою противогололедную функцию даже при значительном понижении температуры воздуха», - пояснил и.о. начальника отделения дорожной инспекции Отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Самара Евгений Петрищев.«Бионорд» продолжает «работать» при -25О С - -30О С, тогда как песчано-соляная смесь эффективна до – 15О С.Важно также отметить, что используемые в Самаре реагенты имеют сертификаты безопасности, прошли все необходимые исследования, а, следовательно, не оказывают значительного пагубного воздействия на окружающую среду, людей и животных. Однако и в этой части следует учесть преимущества 4-хкомпонентного «Бионорда» перед пескосолью – она относится к III классу опасности, тогда как химреагент – к IV-му.«Бионорд» не токсичен, не вызывает аллергических реакций, распадается на воду и углекислый газ, и за 3-е суток входящие в состав реагента добавки нейтрализуют вредное воздействие солевого компонента. Остатки «Бионорда» в дальнейшем могут перерабатываться почвенными бактериями. Кроме того, песчано-соляная смесь уступает химреагенту, поскольку загрязняет ливневую канализацию. Это требует дополнительных затрат для ее прочистки в осенний и весенний периоды. Также во время ежегодного городского месячника по благоустройству увеличивается объем работ по уборке остатков пескосоли с прилотковой части дорог и газонов», - провел сравнительный анализ заместитель Главы г. о. Самара – руководитель Департамент городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Олег Ивахин.Специалистами отмечается и экономичность использования «Бионорда» - всего 1 грамм расплавляет 10 граммов снега.«Согласно городским Правилам благоустройства дороги второй и третьей категорий обрабатывают многокомпонентным химматериалом - на весь город на сезон его нужно 16 тысяч тонн. А для содержания дорог четвертой и пятой категорий используется песчано-соляная смесь – ее требуется порядка 10 тысяч тонн. С учетом данных расчетов и формируются запасы на складе МП «Благоустройство». Сейчас в наличии около 8 тысяч тонн «Бионорда» и 6 тысяч тонн пескосоли. По мере расходования по заявке предприятия поставщик продолжит завоз материалов – этот механизм отражен в заключенных контрактах», - сообщил заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Виктор Ненашев.Отметим также, что «Бионорд» применяется в качестве противогололедного материала еще и в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Волгограде и др. городахВ Самаре для более эффективной уборки активизированы работы по сметанию и вывозу остатков реагентов и снежной массы. Например, ночью 9 декабря полигоны пополнились рекордной с начала текущего сезона партией снега – 2836,5 тонны вывезли только за одну смену. Для сравнения – в конце ноября – начале декабря такой объем набирался почти за неделю.За минувшие сутки убрали 3088,5 тонны снега. Таким образом, с начала зимнего периода на утилизацию отправили 14834,7 тонны.Сегодня для проведения более оперативной расчистки улиц после использования реагентов количество ресурсов также увеличили - задействовали 151 единицу техники и 290 дорожных рабочих.Службы благоустройства и ГИБДД напоминают о том, что парковка машин на обочинах затрудняет расчистку, формирование снежных валов и вывоз снега. Поэтому по возможности просят не оставлять надолго автотранспорт, особенно на основных магистралях, передает пресс-служба горадминистрации.