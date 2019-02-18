Расчеты С-300 провели под Самарой учение по прикрытию «аэродрома»

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По замыслу, дежурным расчетам было необходимо в определенный промежуток времени обнаружить условные высокоскоростные цели и выполнить их сопровождение, а расчетам пусковых установок «С-300ПС» выполнить электронные пуски на дальности до 20 км.В учении приняли участие около 200 военнослужащих, было задействовано 30 единиц техники. Подразделения успешно справились со всеми поставленными задачами, передает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).Фото: пресс-служба ЦВО (Приволжское направление)