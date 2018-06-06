Ракета-носитель «Союз-ФГ» с двигателями ОДК успешно стартовала с космодрома Байконур

Очередной пилотируемый запуск состоялся сегодня в 14:12 часов по московскому времени с площадки №1 («Гагаринский старт») космодрома Байконур. Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные в ПАО «Кузнецов», отработали без замечаний.К МКС отправился основной экипаж 56/57 долговременной экспедиции. Экипаж корабля – космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавт ЕSА Александр Герст и астронавт NASA Серина Ауньон-Чэнселлор.Двигательными установками РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа «Союз», коэффициент надежности составляет 99,99%. За 57-летнюю историю пилотируемой космонавтики не было ни одного отказа изделий семейства РД-107/РД-108.Работы по повышению надежности и совершенствованию двигателей непрерывно ведутся его разработчиками (АО «НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко») и специалистами «Кузнецова», занятыми в серийном производстве данной продукции, сообщает пресс-служба ПАО «Кузнецов».