Ракета-носитель «Союз-2.1а» снова отказалась взлетать с первого раза

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Пуск должен был состояться на Байконуре.Собеседник ТАСС рассказал, что пуск перенесен из-за нестыковки бортовой и наземной частей БЦВС (бортовой центральной вычислительной системы). «Ситуация аналогична октябрьскому пуску «Прогресса МС-07», — уточнил собеседник агентства.Источник «РИА Новости» в ракетно-космической отрасли заявил, что пуск не состоялся из-за неполадок бортовой вычислительной машины. «Бортовая цифровая вычислительная машина (ЦВМ) передала точно такие же данные, как в прошлый раз, видимо, причина в неполадках с ЦВМ», — отметил собеседник агентства.​Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-07» к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур, который должен был состояться 13 октября 2017 года, также переносили​ на следующий день.Тогда источник «Интерфакса» утверждал, что запуск был отложен из-за технических неполадок с электрикой или системой управления на ракете. 14 октября ракета-носитель была успешно запущена к МКС. Корабль вез к МКС две тонны грузов, включая топливо, пищу, воду, кислород и оборудование для поддержания работы станции.Первый старт «Союз-2.1а» с нового космодрома Восточный также был перенесен на один день и произошел 28 апреля 2016 года. Тогда не закрылся дренажный шлюз.Для его ремонта нужно было слить топливо, на что ушла большая часть времени. За взлетом ракеты следил президент России Владимир Путин. После запуска он объявил выговор вице-премьеру России Дмитрию Рогозину, строгий выговор гендиректору «Роскосмоса» Игорю Комарову, а также постановление о неполном служебном соответствии руководителю НПО автоматики Леониду Шалимову.Фото: КЦ «Южный» / ЦЭНКИ / Роскосмос