Раймонд Паулс прокомментировал сообщения о переезде своей семьи из Латвии
16 ноября 2018 23:59
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"Я первый раз слышу об этом, - сказал он. - Это все ерунда какая-то абсолютно. Я не знаю, что это за глупости какие-то".
Напомним, ранее РИА "Новости" сообщило, что о переезде семьи рассказал сам композитор.
"Все уехали. Такая тенденция у всех, у кого есть деньги", - процитировало его агентство.
РИА "Новости" также писало, что Паулс уточнил, что дети учатся за границей. По его словам, обе его внучки учились в международной школе, а у дочери муж — иностранец, в их семье говорят по-английски. Внучки учатся в лучших американских университетах (одна уже закончила).
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