Раймонд Паулс прокомментировал сообщения о переезде своей семьи из Латвии

188

"Я первый раз слышу об этом, - сказал он. - Это все ерунда какая-то абсолютно. Я не знаю, что это за глупости какие-то".Напомним, ранее РИА "Новости" сообщило, что о переезде семьи рассказал сам композитор."Все уехали. Такая тенденция у всех, у кого есть деньги", - процитировало его агентство.РИА "Новости" также писало, что Паулс уточнил, что дети учатся за границей. По его словам, обе его внучки учились в международной школе, а у дочери муж — иностранец, в их семье говорят по-английски. Внучки учатся в лучших американских университетах (одна уже закончила).