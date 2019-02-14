Работы на пересечении ул. Полевой/пр. Ленина планируется завершить сегодня до конца дня
14 февраля 2019 16:20
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В устранении повреждения задействовано 50 сотрудников и 11 ед.техники.
Работы планируется завершить сегодня до конца дня.
Дома по ул.Первомайской переведены на резервную схему теплоснабжения, передает пресс-служба горадминистрации.
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