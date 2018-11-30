Я нашел ошибку
Главные новости: 
Когда потерпевший увидел содержимое переданного ему чемодана, преступник уже скрылся в неизвестном направлении.
Москвич обменял 70 млн рублей на сумку с бумажками
Теперь ему грозит до 8 лет колонии.
Экс-руководитель тольяттинского спецкомбината ритуальных услуг попался на взятке в 12 тысяч
Местный житель Эрнан Мария обратил внимание, что три девочки, игравшие на берегу, исчезли из вида. Присмотревшись, он понял, что они оказались в воде и не могли выйти из-за сильного волнения, причем их относило все дальше в море.
Аргентинский рыбак "поймал" на удочку тонувших девочек
Порошенко сказал об этом, отвечая на вопрос, может ли ситуация в Керченском проливе быть использована для того, чтобы повлиять на предстоящие выборы на Украине.
Порошенко рассказал про «две плохие новости» для Путина
По мнению Василия Власова, ответственность за установку камер должны нести агрегаторы такси.
Для дороги и салона. В Госдуме предложили ставить в такси две камеры
С 07:00 1 декабря до 22:00 2 декабря.
В Самаре будет ограничено движения по улице Рабочая
"Металлист Самара" включился в возрождение «НК-32»
"Металлист Самара" включился в возрождение «НК-32»
Центральным место празднования Нового года по-традиции станет пл. Куйбышева, где в этом году будут залиты хоккейная коробка для занятий и проведения соревнований, а также каток для массового катания площадью 2625 м2.
В этом году во всех районах планируют залить более 120 ледовых площадок. Список катков в Самаре
сегодня  Пятница, 30 ноября, 20:28
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -11 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/11:
USD 66.63
-0.31
EUR 75.89
0.37
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Работы молодых самарских фотографов оценили 10 000 человек

30 ноября 2018 15:49
119
Завершилась серия выездов мобильной фотовыставки «В объективе закона».
29 ноября в Поволжском государственном колледже завершилась серия выездов мобильной фотовыставки «В объективе закона». Самарским студентам представили работы победителей одноименного конкурса. Главная тема выставки - профилактика правонарушений в молодежной среде.

3 сентября в регионе стартовал конкурс фотографий среди молодежи «В объективе закона». За месяц заявочной кампании молодые люди прислали около 50 работ, посвященных теме
правонарушений. Все работы оценивали 7 членов жюри, среди которых профессиональные фотографы, юристы и психологи. По итогам оценки были определены победители в 5 номинациях: «Воплощение темы конкурса», «Техника исполнения», «Художественность и оригинальность фотографии», «Информативность фотографии» и «Приз зрительских симпатий».

Их наградили на открытии выставки 29 октября.

Кроме того из всех присланных заявок было отобрано 24 лучших работы, которые стали частью мобильной выставки, посвященной теме правонарушений в молодежной среде. Выставку
презентовали в 10 ссузах города. В день открытия в каждом учебном заведении организовывали викторину, а также лекцию от прокурора, консультацию юристов и интерактивную программу,
посвященную правилам дорожного движения.

Дмитрий Тихонов, куратор проекта, главный специалист отдела реализации проектов и организации культурно-массовых мероприятий Самарского Дома молодежи: «Этот проект не только представляет работы начинающих фотографов и дает им возможность реализовать себя творчески, но и становится образовательным для зрителей. Во-первых, студентам читают лекции о практической стороне права, им дают новую информацию, которая наверняка пригодится им в жизни. Во-вторых, под каждой фотоработой есть подробное описание изображенного
правонарушения. Ведь часто случается так, что закон нарушают по незнанию, и наша задача – дать эту информацию, которая в будущем поможет избежать неприятных последствий от правонарушений».

В день закрытия организаторы наградили участников проекта, которые решились отправить свою работу на оценку членов жюри. Именно их фотографии стали частью выставки, которую за
месяц увидели порядка 10 000 человек. Кроме того, в следующем году организаторы планируют разослать материалы выставки всем желающим образовательным организациям. Для того, чтобы
получить материалы, необходимо отправить заявку на почту event@samdm.ru с пометкой «В объективе закона» до 18 января 2019 года.

Мероприятие проводится в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности городского округа Самара». Мероприятие осуществляется при поддержке Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации городского округа Самара, Департамента культуры и молодёжной политики Администрации городского округа Самара, Министерства образования и науки Самарской области, а так же Департамента образования Администрации городского округа Самара, передает пресс-служба СДМ.


Фото:   пресс-служба СДМ 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
30 ноября 2018  18:13
По мнению Василия Власова, ответственность за установку камер должны нести агрегаторы такси.
Для дороги и салона. В Госдуме предложили ставить в такси две камеры
По мнению Василия Власова, ответственность за установку камер должны нести агрегаторы такси.  Социум
79
30 ноября 2018  17:57
С 07:00 1 декабря до 22:00 2 декабря.
В Самаре будет ограничено движения по улице Рабочая
С 07:00 1 декабря до 22:00 2 декабря.   Социум
101
30 ноября 2018  15:59
Мобильный пункт для голосования приехал к ним прямо на работу – в центр кинологической службы.
Сотрудники кинологической службы СО приняли участие в голосовании за «Великие имена России»
Мобильный пункт для голосования приехал к ним прямо на работу – в центр кинологической службы.  Социум
121
Весь список

Здравоохранение
30 ноября 2018  14:29
В 2018 году темой Всемирного дня борьбы со СПИД выбран призыв «Знай свой статус», надо отметить, что это очень близко по духу к идее, которую продвигает в Самарском регионе областной СПИД-центр «Знать о ВИЧ-значит жить!».
1 декабря - Всемирный День борьбы со СПИДом
В 2018 году темой Всемирного дня борьбы со СПИД выбран призыв «Знай свой статус», надо отметить, что это очень близко по духу к идее, которую продвигает в... Здравоохранение
193
30 ноября 2018  13:09
В Самаре люди с тяжёлыми заболеваниями восстанавливаются с помощью виртуальной реальности
В Самаре люди с тяжёлыми заболеваниями восстанавливаются с помощью виртуальной реальности
Курсы реабилитации пройдут около 500 больных.  Здравоохранение
154
29 ноября 2018  20:20
Медицинские работники подготовили для жителей Самарской области рекомендации, как уберечь здоровье в морозы, что лучше надеть перед выходом на улицу, как правильно питаться и какие меры профилактики принять сердечникам, чтобы избежать обострения болезни.
Как уберечь здоровье в морозы
Медицинские работники подготовили для жителей Самарской области рекомендации, как уберечь здоровье в морозы, что лучше надеть перед выходом на улицу, как... Здравоохранение
402
Весь список
Новости медицины
29 ноября 2018  13:16
ДНК Анализ
ДНК Анализ
 ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота присутствует в организме всех живых существ. У человека она определяет все наследственные черты, полученные от... Новости медицины
45
25 ноября 2018  11:25
Остеохондроз: суть, симптомы и последствия
Остеохондроз: суть, симптомы и последствия
 Сегодня многие люди имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, далеко не все болезни легко вылечить.  Новости медицины
96
16 ноября 2018  10:00
Специалисты больницы им. Н.И. Пирогова провели прием пациентов в «Большеглушицкой ЦРБ»
Специалисты больницы им. Н.И. Пирогова провели прием пациентов в «Большеглушицкой ЦРБ»
 В четверг, 15 ноября, состоялся выезд «узких» медицинских специалистов ГБУЗ «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» в ГБУЗ... Новости медицины
316
Весь список
Туризм
29 ноября 2018  12:35
40% туристов не полетят в Египет, даже если его окончательно откроют После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет
40% туристов не полетят в Египет, даже если его окончательно откроют
После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет. Туризм
2072
27 ноября 2018  11:41
46% путешественников терпимо относятся к селфи, если их не задевают селфи-палкой
46% путешественников терпимо относятся к селфи, если их не задевают селфи-палкой
11% ответили, что всегда и везде в путешествиях делают селфи. Туризм
214
27 ноября 2018  10:37
Между Россией и Ямайкой вступает в силу безвизовый режим
Между Россией и Ямайкой вступает в силу безвизовый режим
Стороны ведут постоянный диалог для беспроблемного вступления в силу безвизового соглашения. Туризм
255
Весь список
Образование
30 ноября 2018  12:34
Самарский университет впервые вошел в предметный рейтинг Times Higher Education в области компьютерных наук
Самарский университет впервые вошел в предметный рейтинг Times Higher Education в области компьютерных наук
Выход на международный уровень обеспечили результаты научной школы академика Виктора Сойфера. Образование
193
29 ноября 2018  22:56
В настоящее время концепция нового формата СГОАН обсуждается, проводятся переговоры и решаются вопросы финансирования.
СГОАН могут присоединить к СамГТУ
В настоящее время концепция нового формата СГОАН обсуждается, проводятся переговоры и решаются вопросы финансирования.  Образование
451
29 ноября 2018  18:54
Особенности получения академического отпуска студенткой
Особенности получения академического отпуска студенткой
 Не секрет, что многие студентки вузов и техникумов, во время обучения выходят замуж и рожают детей. Конечно, появление новой семьи в стране, это хорошо, и даже... Образование
46
Весь список

Культура
29 ноября 2018  18:51
Интересные факты о Москве
Интересные факты о Москве
 Практически каждый человек, проживающий в Москве, интересуется в определенной степени новостями своего города.  Культура
44
29 ноября 2018  15:32
30 ноября в Тольяттинском театре кукол пройдет праздничное торжество.
Тольяттинский театр кукол отмечает 45-летие со дня основания
30 ноября в Тольяттинском театре кукол пройдет праздничное торжество.  Культура
305
29 ноября 2018  12:49
Самарцев приглашают на еврейский праздник Ханука
Самарцев приглашают на еврейский праздник Ханука
Будет зажжен светильник и устроен праздничный концерт для взрослых и детей. Культура
198
Весь список
Мода
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
326
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
626
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1704
Весь список


Видео
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
148
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
604
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
545
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
997
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
1090
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
1025
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
911
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
872
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1293
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1682
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1710
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2883
Весь список

Мероприятия
Работы молодых самарских фотографов оценили 10 000 человек
В Самаре пройдет традиционная благотворительная акция «Ёлка желаний»
В Самаре пройдет традиционная благотворительная акция «Ёлка желаний»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные