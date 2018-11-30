Работы молодых самарских фотографов оценили 10 000 человек

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3 сентября в регионе стартовал конкурс фотографий среди молодежи «В объективе закона». За месяц заявочной кампании молодые люди прислали около 50 работ, посвященных темеправонарушений. Все работы оценивали 7 членов жюри, среди которых профессиональные фотографы, юристы и психологи. По итогам оценки были определены победители в 5 номинациях: «Воплощение темы конкурса», «Техника исполнения», «Художественность и оригинальность фотографии», «Информативность фотографии» и «Приз зрительских симпатий».Их наградили на открытии выставки 29 октября.Кроме того из всех присланных заявок было отобрано 24 лучших работы, которые стали частью мобильной выставки, посвященной теме правонарушений в молодежной среде. Выставкупрезентовали в 10 ссузах города. В день открытия в каждом учебном заведении организовывали викторину, а также лекцию от прокурора, консультацию юристов и интерактивную программу,посвященную правилам дорожного движения.Дмитрий Тихонов, куратор проекта, главный специалист отдела реализации проектов и организации культурно-массовых мероприятий Самарского Дома молодежи: «Этот проект не только представляет работы начинающих фотографов и дает им возможность реализовать себя творчески, но и становится образовательным для зрителей. Во-первых, студентам читают лекции о практической стороне права, им дают новую информацию, которая наверняка пригодится им в жизни. Во-вторых, под каждой фотоработой есть подробное описание изображенногоправонарушения. Ведь часто случается так, что закон нарушают по незнанию, и наша задача – дать эту информацию, которая в будущем поможет избежать неприятных последствий от правонарушений».В день закрытия организаторы наградили участников проекта, которые решились отправить свою работу на оценку членов жюри. Именно их фотографии стали частью выставки, которую замесяц увидели порядка 10 000 человек. Кроме того, в следующем году организаторы планируют разослать материалы выставки всем желающим образовательным организациям. Для того, чтобыполучить материалы, необходимо отправить заявку на почту event@samdm.ru с пометкой «В объективе закона» до 18 января 2019 года.Мероприятие проводится в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности городского округа Самара». Мероприятие осуществляется при поддержке Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации городского округа Самара, Департамента культуры и молодёжной политики Администрации городского округа Самара, Министерства образования и науки Самарской области, а так же Департамента образования Администрации городского округа Самара, передает пресс-служба СДМ.Фото: пресс-служба СДМ