Работодатели рассказали, почему неохотно берут на работу соискателей предпенсионного возраста
21 июня 2018 23:36
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Подавляющее большинство респондентов-соискателей (80%) рассказали, что продолжили бы заниматься текущей работой, даже если бы у них были финансовые и физические возможности не работать до конца жизни. Их привлекает возможность вести активную профессиональную жизнь (68%) и сохранение уровня доходов (65%).
Однако сотрудники старше 50 лет — невостребованная категория у работодателей. 69% нанимающих менеджеров признались, что им когда-либо приходилось отказывать таким кандидатам именно из-за возраста. Аналогичные случаи вспоминают и 73% работников.
Причина в том, что работодатели сомневаются в способности кандидатов старше 50 лет к обучению (73%) и налаживанию связей с молодым коллективом (50%), а также в мотивации кандидата к развитию (47%). Еще 42% нанимающих менеджеров боятся, что сотрудник в возрасте «смутит» потенциального руководителя, который значительно моложе кандидата; 13% опасаются болезней, которые приведут к частому отсутствию сотрудника на месте.
Сами соискатели обычно считают (65%), что им отказали на основании того, что потенциальный руководитель был значительно моложе и не имел опыта управления старшими подчиненными, почти половина респондентов (49%) уверены, что у работодателя были опасения насчет их мотивации к развитию.
Причем кандидаты учиться готовы: 89% заявили, что с радостью начнут обучение в любой области, если того потребует новая работа; еще 8% готовы освоить только наиболее простую часть навыков и всего 3% откажутся от работы, если она потребует дополнительного обучения. Проблема, очевидно, в том, что всего 8% опрошенных Kelly Services компаний имеют программы адаптации и обучения сотрудников старшего возраста.
Иногда шансы у людей предпенсионного возраста все-таки есть. Рассматривать кандидатов старше 50 работодатели готовы в исключительных случаях: 68% респондентов готовы их нанимать, если на рынке не будет профессионалов нужного уровня среди более молодых кандидатов; 34% считают, что пожилые сотрудники могут уделять работе больше времени, так как они уже воспитали детей и могут полностью посвятить себя ей. Всего 6% представителей компаний заявили, что не будут рассматривать возрастных кандидатов ни в коем случае.
16 июня правительство РФ выпустило распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о поэтапном повышении пенсионного возраста. Предполагается, что к 2034 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 63 года.
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