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Работодатель Елизаветы Песковой предложил ЦБ напечатать купюру с портретом Владимира Путина

21 августа 2017 22:19
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Ассоциация предпринимателей «Аванти», советником главы которой является дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова, предложила Центробанку напечатать купюру с портретом Владимира Путина.
Как сообщает РБК, ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» направила обращение в адрес председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной с просьбой осуществить лимитированный выпуск памятной банкноты номиналом 10 тыс. руб., посвященный деятельности президента России Владимира Путина. Об этом говорится в обращении «Аванти» за подписью ее президента Рахмана Янсукова, отправленном в ЦБ 18 августа (копия документа есть у РБК).

«Мы предлагаем в возможно короткие сроки ввести билет Банка России номиналом 10 000 (десять тысяч рублей) с изображением Владимира Владимировича Путина и эмитировать его как памятную банкноту в ограниченном объеме», — говорится в письме с указанием, что организация готова взять на себя расходы по реализации идеи и разработала макет купюры.

В письме президент «Аванти» рассуждает о том, что Россия существует в условиях «геополитического противостояния», а ряд стран Европы и США пытаются «развалить» экономическую систему и дестабилизировать обстановку в стране. Но «благодаря выверенной политике руководства России, поддержанной истинными патриотами нашей Родины», экономические санкции в отношении страны не действуют и только консолидировали граждан и обеспечили развитие экономики, полагает автор письма.

Введение новой банкноты консолидирует российское общество и поднимет у граждан «уровень культуры обращения с денежными средствами», полагают в «Аванти». Авторы инициативы указали на опыт Таиланда, где за небрежное отношение к купюрам, на которых изображен король Рама IX, предусмотрено уголовное наказание.

Президент «Аванти» ссылается и на конституционное закрепление заслуг зарубежных лидеров: президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев и Таджикистана Эмомали Рахмон имеют официальный статус лидеров наций. Однако в случае с идеей с банкнотой можно обойтись без законодательных изменений, подчеркнули в организации.

Президент «Аванти» Янсуков — бывший помощник чеченского бизнесмена Умара Джабраилова. Советником Янсукова является Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. В организации она курирует направление по молодежному предпринимательству. 3 августа дочь пресс-секретаря президента в своем Instagram рассказала о посещении Севастополя и местного судоремонтного завода, проблемами которого она решила заняться. Пескова была впечатлена «разнообразием природы, красотой души людей, болеющих за свое дело и любящих свою землю».


Фото pixabay.com


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Комментарии



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Ассоциация предпринимателей «Аванти», советником главы которой является дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова, предложила Центробанку напечатать купюру с портретом Владимира Путина.
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