Работники такси продолжают помогать полицейским: за неделю от них поступило 134 сообщения о правонарушениях

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С 17 по 23 марта от работников такси в полицию поступило 134 сообщения о правонарушениях. В четырех случаях в отношении не соблюдавших правила водителей составлены административные протоколы.В Тольятти сотрудникам Госавтоинспекции от представителей таксомоторной организации поступила информация о том, что водитель автомобиля «Гранта», следуя по улице 70 лет Октября, не уступил дорогу группе подростков, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу.Подобный случай зарегистрирован на улице Громовой, где автолюбитель, управляя автомобилем «SKODA» не предоставил преимущество на пешеходном переходе пожилой женщине.Экипажи ДПС установили местонахождение указанных транспортных средств и показали автолюбителям видеоматериалы, предоставленные водителями такси о допущенных ими нарушениях. Водители привлечены к административной ответственности по статье «Непредставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области