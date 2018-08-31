Работники нефтяной и газовой промышленности СО отмечают свой профессиональный праздник

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По итогам 2017 года запасы нефти СО пополнились боле чем на 30 млн тонн. Открыто 10 новых месторождений, пробурено 59 скважинТолько по итогам прошлого года добыто 16,3 млн тонн нефти, 894 млн кубометров газа. Значительные показатели на территории СО - у компании "Самаранефтегаз". Сотни работников организации собрались сегодня в театре оперы и балета. С праздником их поздравил Дмитрий Азаров."Я хочу вас поблагодарить за ударный труд. "Самаранефтегаз" вносит огромный вклад в экономическую мощь СО, является предприятием, определяющим высокий уровень доходов и социальной защиты", - отметил глава региона.Дмитрий Азаров поблагодарил руководство "Роснефть" и "Самаранефтегаз" за долгосрочное стратегическое партнерство:"Помимо высокоплачиваемых рабочих мест, налогов, компания вкладывает средства в спортивные объекты, образование, здравоохранение, что важно - для жителей Самарской области"."Компания "Роснефть" вносит неоценимый вклад в позиции России на мировом энергетическом рынке, обеспечивая стратегическое лидерство", - подчеркнул руководитель области.Отдельно Дмитрий Азаров поблагодарил ветеранов нефтегазовой отрасли:"Спасибо, что вы сейчас в строю. Ваш опыт служит новым поколениям нефтяников СО. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы щедро делитесь своими знаниями - это важнейший фундамент движения вперед. Вашим трудом, талантом, самоотверженностью создавалась славная летопись нефтяной отрасли.""Нынешнему поколению нефтяников есть к чему стремиться, равняясь на вехи славной истории нефтяной промышленности региона предыдущих лет, - отметил Дмитрий Азаров. - Компания вносит огромный вклад в улучшение экологической ситуации, в том числе, ликвидацию ранее накопленного ущерба".Глава региона выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям СО будет эффективно развиваться, реализуя стратегию лидерства, будет процветать, прирастать новыми знаниями, технологиями и конкурентоспособными компаниями.Лучшим сотрудникам отрасли - работникам "Самаранефтегаз" руководитель области вручил награды. Указом Президента РФ почетное звание "Заслуженный геолог РФ" получил Артур Манасян - главный геолог компании.Организация также получила памятный знак за помощь в организации ЧМ-2018, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.