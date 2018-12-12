Работники и ветераны прокуратуры СО провели для школьников экскурсию в музее прокуратуры региона

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Об истории ведомства и роли прокуратуры в защите конституционных прав молодежи гимназистам рассказали почетные работники прокуратуры Российской Федерации ветеран прокуратуры Владимир Кузнецов и начальник управления по обеспечению прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры области Оксана Нехаева.Музей на базе прокуратуры открылся восемь лет назад. До этого здесь существовал только небольшой уголок истории. Работники ведомства, в частности Владимир Кузнецов, проявили инициативу и превратили его в полноценный музей. Сами мастерили первые стенды. Собирали экспонаты — редкие архивные документы, тематическую литературу, удостоверения, погоны.«Подобные экскурсии помогают детям более углубленно изучить историю своего региона. Если мы не будем знать историю, мы потеряем будущее», — отметил ветеран прокуратуры Владимир Кузнецов.В завершение экскурсии каждый гимназист получил в подарок Конституцию Российской Федерации, передает пресс-служба облпрокуратуры.Фото: пресс-служба облпрокуратуры