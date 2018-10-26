Работники автомобильного и городского пассажирского транспорта Самарской области отметили профессиональный праздник

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От имени Губернатора и Правительства Самарской области работников автотранспортных и пассажирских предприятий поздравил врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области. «Пассажирский и грузовой автотранспорт имеет важное значение для развития нашего региона и страны в целом, — говорится в поздравлении Губернатора Самарской области. — Без автомобильного и электрического транспорта невозможны надёжное и бесперебойное функционирование ни одной из отраслей экономики и социальной сферы, обеспечение комфортной и благополучной жизни граждан. Только в Самаре ежедневно автобусами, троллейбусами, трамваями, метро пользуются более полумиллиона пассажиров».На сегодняшний день на автотранспортных пассажирских предприятиях в Самарской области трудятся более 100 тысяч человек. Сотни тысяч тонн грузов перевозятся автомобильным транспортом.Правительством Самарской области принимаются меры по обновлению парка пассажирского авто- и электротранспорта. Ежегодно закупается новая современная техника. На сегодняшний день по территории региона курсируют 5 тысяч автобусов, 424 трамвая, 371 троллейбус и 46 вагонов метро.«В этом году Самара и Самарская область стали участниками грандиозного события – Чемпионата мира по футболу. Сотни тысяч жителей и наших гостей получили массу позитивных впечатлений и эмоций. И в том, что этот праздник удался, есть ваш значительный вклад. В дни матчей на автобусах и трамваях-шаттлах было перевезено 456 тысяч пассажиров. Ваша безупречная работа в этот ответственный период заслуживает самой высокой оценки», — подчеркнул Александр Нефёдов.Труд всех работников автомобильного и городского пассажирского транспорта – водителей, кондукторов, ремонтников, диспетчеров, инженеров – связан с огромной ответственностью за жизнь и здоровье пассажиров, состояние доверенных грузов. А. Нефёдов поблагодарил всех работников автотранспортных предприятий за верность профессии, высокое мастерство, предельное внимание и терпение, уважительное отношение ко всем участникам дорожного движения.В преддверии праздника, 25 октября, по поручению главы региона Дмитрия Азарова в Институте управленческих технологий и аграрного рынка состоялась научно-практическая конференция «Развитие автомобильного и городского наземного эклектического пассажирского транспорта».В мероприятии приняло участие более 70 представителей транспортной отрасли: руководители федеральных органов власти в сфере надзорной деятельности за безопасностью дорожного движения, лицензирования перевозок и транспортной безопасности, представители городских округов, транспортных предприятий области, Института, ветераны транспортной отрасли, общественники.Модератор конференции министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин подчеркнул важность проведения подобных мероприятий. «В таком формате обсуждение проблем и задач транспортной отрасли мы проводим впервые. Состав участников позволяет нам обозначить и существующие проблемы, и пути их решения», — отметил министр.Участники конференции выступили с докладами о развитии пассажирского транспорта, автовокзалов и автостанций, обсудили накопленный опыт в период проведения Чемпионата мира по футболу в Самаре, затонули вопросы повышения качества обслуживания пассажиров и подготовки профессиональных кадров в транспортной отрасли, безопасности перевозок и транспортной безопасности, обозначили задачи и пути решения федерального законодательства в сфере контрольно-надзорной деятельности, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети