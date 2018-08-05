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Новости /  Общество /  Социум  

Работающие в Польше украинские мигранты перевели на родину более $900 млн

5 августа 2018 22:25
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Это составляет 86 процентов всех денежных переводов, отправленных иностранными гражданами за пределы Польши.
В первом квартале текущего года украинские граждане, работающие в Польше, перевели домой 3,4 миллиарда злотых (более $920 миллионов долларов), передает life.ru.

Отмечается, что это составляет 86 процентов всех денежных переводов, отправленных иностранцами за пределы Польши.

Как сообщает Польское радио со ссылкой на Центробанк страны, в 2017 году сумма переводов трудовых мигрантов составила 2,4 миллиарда злотых.

В общей сложности в Польше сейчас работает около двух миллионов украинцев и, по мнению экспертов, эта цифра будет только увеличиваться. 
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Комментарии



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