Работающие в Польше украинские мигранты перевели на родину более $900 млн

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Отмечается, что это составляет 86 процентов всех денежных переводов, отправленных иностранцами за пределы Польши.Как сообщает Польское радио со ссылкой на Центробанк страны, в 2017 году сумма переводов трудовых мигрантов составила 2,4 миллиарда злотых.В общей сложности в Польше сейчас работает около двух миллионов украинцев и, по мнению экспертов, эта цифра будет только увеличиваться.