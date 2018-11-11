Работа робота. На какие специальности прекратят брать людей

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Кофейни и фастфуды начинают "набирать" на работу роботов. Вполне вероятно, что скоро кричать "свободная касса" будут не студенты, а технологии. Но не только этих профессий мы лишимся в обозримом будущем.Время от времени футурологи возвращаются к своей любимой теме "Роботы оставят людей без работы". Так и видишь, как стаи металлических роботов, поскрипывая плохо смазанными суставами и моргая светодиодами, заходят на заводы и офисы, стоят в дверях, а вокруг разносятся усиленные динамиком безэмоциональные страшные слова: "Люди, вы больше не работаете здесь. Покиньте свои рабочие места. Теперь работаем тут мы, роботы".С чем они справятся лучше насКакие же профессии футурологи предлагают отдать на заклание? С чем, по их мнению, роботы справятся гораздо лучше, чем люди? Как утверждают специалисты компании Price Waterhouse Coopers, роботы смогут легко заменить сотрудников, которые выполняют рутинные операции: библиотекарь, билетёр, смотритель в музее, почтальон, оператор кол-центра, швея... По оценке специалистов Оксфордского университета, больше всего автоматизации будут подвержены низкооплачиваемые профессии, а меньше всего — специальности, требующие высокого уровня образования, например, инженеры, физики, врачи.Погодите, но если речь о механизации каких-то функций, то причем здесь роботы? Дело в том, что люди до сих пор так и не смогли договориться, что или кого считать роботом. В настоящее время мнений об этом очень много и преобладает тенденция назвать роботом практически все виды механизмов и электроники, способные к самостоятельным действиям. Так что можно не удивляться, а продолжить называть роботами всё — от программы, имеющей в основе свёрточную нейросеть, до станка с ЧПУ, не волнуясь насчёт точности определений.В течение последнего века сильно меняются или исчезают профессии, особенно связанные с физическим трудом. Посмотрите, как поменялась работа фермеров после появления тракторов и комбайнов. Раньше ходили с косами и вручную косили траву и пшеницу специальные мужики, бригады косцов. Сейчас таких бригад нет, их заменили комбайны, трактора с навесными косилками.Страшно? Не очень. Пусть профессии больше нет, но это не значит, что другой работы не нашлось. Сейчас в любом фермерском хозяйстве одна из основных работ — это подготовка парка техники к ежегодным работам. И рабочих рук зачастую не хватает.Операторы лифтовЗа XX век полностью исчезла профессия оператора лифтов. Нет больше работы для этих замечательных людей, закрывавших решётку лифта и нажимавших за вас на кнопку нужного этажа.Такие изменения, связанные с тем, что часть работы стала автоматизированной, происходят постоянно, мы к ним привыкли. И происходили подобные изменения задолго до изобретения роботов, компьютеров и искусственного интеллекта. Да, теперь не требуется прясть шерсть вручную, да и ткать гораздо удобней на автоматическом, а не на ручном станке. И заметьте: роботы ни при чём, это случилось уже несколько веков назад.БезработицаТема замещения и исчезновения профессий очень волнует власти разных стран. Основная причина для волнений — резкое увеличение количества безработных, особенно когда речь касается каких-то очень популярных профессий.Например, в США очень велико количество водителей, работающих в транспортных перевозках — около 20 миллионов человек. А если вдруг доведут до ума автопилот на грузовые автомобили и они станут беспилотными?Вот именно такого развития событий больше всего и опасаются правительства и социологи. Да, во все предыдущие времена в большинстве своём удавалось найти занятие всем лишившимся рабочих мест. А вдруг это будет лавинообразная ситуация и работу одновременно потеряют представители многих профессий? Это может стать началом глобального кризиса.Искусственный, но умныйКроме прочего, украсть наши с вами профессии, по мнению футурологов, может искусственный интеллект. Тут стоит оговориться, что искусственного интеллекта, обладающего сознанием и пониманием себя, так называемого сильного искусственного интеллекта, пока не изобретено и вряд ли ситуация изменится в ближайшие десятки лет. В настоящее время под искусственным интеллектом понимают программы, зачастую на основе нейросетей, способные выполнять в том числе и творческие функции. Корректнее называть такие программы интеллектуальными системами.Да, иногда они поражают, но нужно понимать, что работают такие системы в очень узких областях применения и способность играть в шахматы вовсе не означает умения программы отвечать на вопросы или выбирать наилучший маршрут.Да, подобные программы действительно могут сильно поменять работу людей в определённых областях. Программа на основе ваших предпочтений предложит более подходящую книгу, нежели библиотекарь. Собственно уже сейчас это во многом произошло, потихоньку уходят в прошлое менеджеры по продаже туров и авиабилетов. Сделать онлайн это проще, быстрее, да и система лучше найдет самый дешёвый или удобный для вас рейс.Что могут роботы?Вообще, проще всего понять, что же могут в настоящее время антропоморфные роботы? На самом деле, несмотря на все усилия инженеров, к настоящему времени и антропоморфных роботов немного, и умеют они мало что. Если говорить о России, то самым продвинутым можно назвать робота Фёдора. Предполагается, что в будущем он сможет стать космонавтом, отправившись в первый непилотируемый полёт на космическом корабле "Федерация". Фёдор может просверлить стену или даже сделать мелкий ремонт, но только в одном случае — если им в это время будет управлять грамотный профессионал-оператор.Согласитесь, что на замену космонавтам это не совсем тянет. Даже если и так, это одновременно открывает несколько вакансий на Земле по управлению роботом, его обслуживанию, дополнительному программированию и ремонту. Был один космонавт, а теперь есть робот, который и заменить его до конца не может, и требует гораздо больше людей на Земле. Опять-таки это не тянет на жуткое "роботы лишат профессий всех людей".Кому теперь бояться?На самом деле попыток предсказать, какие именно профессии уйдут в прошлое, — множество. Серьёзные научные институты пытаются вычислить и определить, какие специальности уходят, а какие остаются. Однако прогнозировать с большой точностью не получается, поэтому даже если сообщают, что ваша профессия скоро вымрет, не всё так плохо. Отличный пример — библиотекари, они попадают в большинство списков. Считается, что бумажные книги скоро исчезнут, библиотеки уйдут в прошлое, а искусственный интеллект подскажет лучше.Что же произошло в реальности? Бумажные книги пока не сдаются, библиотеки существуют, они изменились и теперь люди в них работают, чаще даже на своих ноутбуках. Получились, особенно в столицах, этакие клубы по интересам. И библиотекари там по-прежнему востребованы.Вообще, если ваша профессия предполагает работу с человеком, вас едва ли заменят. Нянечкам, медсестрам и массажисткам опасаться в общем-то нечего. Робот не сможет ставить капельницы и массировать воротниковую зону.Профессии, связанные с серьёзным управлением, долгосрочным планированием и созданием произведений искусства тоже пока вне опасности. Шансов, что искусственный интеллект научится ставить балеты и снимать фильмы, тоже немного. Управление большими компаниями или целыми странами ему также вряд ли кто доверит.Больше всего шансов пострадать у профессий, связанных с информацией, её поиском и перераспределением. Юристы, бухгалтеры, продавцы путёвок — вот те, кто под угрозой. Присматривайтесь, откуда дует ветер, возможно, по случаю получите второе образование. Лучше "роботоустойчивое".Бояться или нет?Да, профессии со временем меняются. Одни исчезают, когда находится способ делать эту работу более удобным способом, другие плавно изменяются. Бухгалтер теперь все меньше работает с кипой бумаг и все больше за компьютером. В ближайшие лет десять этот процесс ещё сильнее автоматизируется и бухгалтер будет один на десять компаний — контролирующий процесс, всё ли корректно было подано, не случилось ли ошибок на каком-то этапе.Чем более простую и однообразную работу вы выполняете, тем больше шансов лишиться её в ближайшие годы. Вместо контролёра в общественном транспорте поставить нейросеть и отправлять снимки тех, кто не оплатил проезд, в полицию — вполне разумное решение. Вот только роботы тут ни при чём, это вполне логичный шаг — избавляться от избыточных и не приносящих прибыли работников. Если хочется это маскировать под нашествие роботов — нет проблем.