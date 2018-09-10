Рабочий день в рабочем режиме: Дмтрий Азаров провёл оперативное совещание с членами регионального Правительства

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Оперативная обстановка в регионе, ход уборочной, подготовка к отопительному сезону, доклады об исполнении ранее данных поручений. Словом, обычный понедельник.Ключевая задача для региональной власти - доработка и утверждение долгосрочной Стратегии развития СО.В начале совещания Дмитрий Азаров поблагодарил всех, кто в последние полгода работал над этим документом."Уверен,вместе мы сконцентрируемся на воплощении в жизнь всего задуманного", - сказал руководитель области.Как доложил и.о. министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, в ходе разработки Стратегии СО и муниципалитетов было получено свыше 10тысяч предложений граждан. Сейчас их анализируют и структурируют. Многие предложения войдут в итоговый документ, определяющий линию развития СО до 2030 года, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.