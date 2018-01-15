РЖД предложили вывозить мусор из Москвы на заброшенные объекты Минобороны

151

«Мы как инициаторы проекта провели огромную подготовительную работу и видим, что перевозка отходов по железной дороге — это единственно верный путь, об этом говорит и международный опыт», — сказал он, отметив, что решение о придании компании статуса оператора проекта организации перевозки мусора железнодорожным транспортом пока не принято.Железнодорожные станции по перегрузке отходов в вагоны должны быть как можно ближе к местам скопления отходов, то есть к жилому сектору, считает Тыртышов. Местами захоронения московского мусора могут стать заброшенные объекты Минобороны и полигоны, где уничтожалось химоружие, в России их семь, последний из них был закрыт в 2017 году.Ранее представитель РЖД подтвердил РБК, что совместно с Минприроды, властями регионов и компаниями — операторами по сбору и утилизации отходов РЖД ведут проработку проекта по вывозу мусора из крупных городов на полигоны в отдаленных регионах страны по железной дороге. По его словам, потенциальный объем вывоза отходов составляет до 3 млн т из Москвы и до 2 млн т из Санкт-Петербурга.Представитель одного из московских операторов по вывозу мусора на условиях анонимности рассказал РБК, что «энтузиазма у мусоровывозящих компаний инициатива не вызвала», поскольку они, как предполагается, за свой счет должны будут построить инфраструктуру на площадках по загрузке ТКО в вагоны.Тыртышов уверен в рентабельности проекта. «Доставка отходов автотранспортом выгодна до 50 км, от 50 до 100 км расходы сопоставимы, а на расстояние более 100 км перевозки по железной дороге становятся более рентабельными. Свою предварительную заинтересованность уже высказали столичные власти, соответствующее письмо поступило в ОЦВ, рассказал он РБК, добавив, что предварительное согласие на финансирование проекта дал ВЭБ.«Учитывая, что транспортирование отходов по железной дороге является более экологичным, государство могло бы субсидировать эту услугу по аналогии с зеленой энергетикой​, а также ввести ограничения на перевозку автотранспортом на удаленные расстояния», — считает он. ​