РЖД: Пассажир верхней полки не может пользоваться нижней, не получив согласия пассажира, оплатившего на ней проезд
8 декабря 2017 19:03
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В связи с выходом ряда публикаций в СМИ, Федеральная пассажирская компания (РЖД) разъясняет:
"Согласно 51 пункту Правил перевозок, утвержденных Министерством транспорта РФ, пассажир, приобретая проездной документ, вступает с перевозчиком в договорные отношения и соглашается во время поездки занимать определенное место, указанное в билете. Проезд третьих лиц на оплаченном пассажиром месте не допускается. Следовательно, пассажир верхней полки не может пользоваться нижней, не получив согласия пассажира, оплатившего на ней проезд.
Преимущественное право пользоваться столиком для питания или нижним багажным отделением также имеют пассажиры нижних полок. Если пассажир верхней полки по объективным причинам не может разместить свой багаж в верхнем багажном отделении, должен покормить ребенка или сам принять пищу, он может попросить проводника или начальника поезда временно разместить его на свободных нижних полках, которые имеются в вагоне. Однако их также придется освободить в момент посадки пассажиров с билетами на данные места.
Каждый человек, отправляясь в длительную поездку, имеет право на отдых и сервис, который предоставляется ему в соответствии с классом обслуживания, указанном в билете. Чтобы проезд в поездах дальнего следования был комфортным для всех проезжающих, Федеральная пассажирская компания просит пассажиров быть внимательнее и добрее друг к другу. Относитесь к соседям по купе с пониманием и уважением, которое, в свою очередь, вы бы хотели получить и в свой адрес."
Фото: gk170.ru
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