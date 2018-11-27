РТРС представили 20 телеканалов цифрового эфирного ТВ жителям Камышлинского района

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Такие семинары проводятся при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области и филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ».В семинаре приняли участие представители администрации района, главы 6 сельских поселений, работники социальных служб и представители общественности района.О преимуществах цифрового телевидения участникам встречи рассказали начальник отдела по связям с общественностью и СМИ филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» Ирина Костылова и заместитель начальника цеха Сергиевск Сергей Чечин.Ирина Костылова разъяснила вопросы предстоящего перехода с аналогового на цифровое эфирное телевидение, отметила необходимость заблаговременной подготовки к нему, рассказала о реализации Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» в регионе, ответила на вопросы, интересующие жителей Камышлинского района: в какие сроки будет отключено аналоговое телевидение, какое оборудование нужно для приема «цифры». Также она проконсультировала собравшихся по работе с сайтом смотрицифру.рф – ценным ресурсом для телезрителей, на котором размещены актуальная информация о переходе на «цифру», интерактивная карта охвата ЦЭТВ.Сергей Чечин продемонстрировал участникам семинара подключение и настройку телевизора и цифровой приставки к приемной антенне и продемонстрировал поиск цифровых каналов на телевизорах старого и нового поколения.«С 19 ноября началось поэтапное включение второго мультиплекса на всей территории Самарской области. На сегодняшний день трансляция программ второго мультиплекса осуществляется с 45 радиотелевизионных станций цифровой региональной телесети, в том числе с 5 радиотелевизионных станций Камышлинского района. И жители района могут уже сегодня смотреть в высоком качестве 20 общероссийских, общедоступных и обязательных к распространению телеканалов», — сообщила на семинаре Ирина Костылова.Трансляция программ «Россия 1», «Россия 24» в первом мультиплексе осуществляется с региональными врезками ГТРК «Самара».Учитывая то, что среди населения есть люди с ограниченными возможностями, в том числе с нарушением слуха, на семинаре рассказали о такой полезной функции цифрового ТВ, как субтитры. Для того, чтобы включить субтитры на своем телевизоре, нужно нажать на пульте кнопку, отвечающую за телетекст. Субтитры доступны на следующих каналах: Первый канал, Россия 1, НТВ, «Россия К», «ТВ Центр», «Карусель», «Спас», «Матч ТВ» и «Пятый канал». Эта функция поможет людям с нарушениями слуха получить полноценный доступ к информации наряду со всеми остальными телезрителями.В завершение семинара представители самарского филиала РТРС подарили ТВ-приставку для просмотра программ цифрового эфирного телевидения Рахматуллиной Эльмире, инвалиду 1 группы, активной общественнице, блогеру и поэту.Всем участникам семинара были вручены раздаточные информационно-справочные материалы и листовки о цифровом эфирном телевидении.Следующий информационно-разъяснительный семинар по цифровому телевидению состоится 3 декабря в Нефтегорском районе, передает пресс-служба облправительства.