РПЦ сменила управделами патриархии и главу финансового управления
27 февраля 2019 22:15
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В сообщении уточняется, что прошение об уходе митрополит подал сам «в связи со значительно возросшим за последнее время объемом работы по архипастырскому окормлению Санкт-Петербургской митрополии». Новым управляющим делами Московской патриархии назначен митрополит Тверской и Кашинский Савва, занимавший должность заместителя управделами, сказано в сообщении.
Варсонофий стал управделами в 2009 году, с 2009 по 2013 год он также был председателем наградной комиссии при патриархе Московском и всея Руси. Митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским он стал в 2014 году, до этого он в течение трех лет руководил Мордовской митрополией. В Санкт-Петербург Варсонофий был направлен с конкретной задачей — получить имущество, которое церковь считает своим, говорил ранее РБК собеседник, близкий к администрации города. Другой собеседник РБК называл его одной из наиболее близких к патриарху Кириллу фигур.
Одной из задач Варсонофия было возвращение Исаакиаевского собора. В 2017 году он рассказывал о своей надежде на скорую передачу храма в ведение РПЦ: «Хочется, чтобы в этом соборе было побольше служб и вход в храм стал бесплатным». Однако передача собора не состоялась, в конце 2018 года истек срок действия распоряжения комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга о порядке передачи Исаакиевского собора. Новую заявку на передачу РПЦ не подала.
Чем занимается управделами Московской патриархии:
— готовит аналитическую информацию о деятельности епархий, их канонических подразделений, клириков и должностных лиц;
— рассматривает жалобы и обращения граждан и юридических лиц, направленных на имя патриарха и касающихся деятельности епархий;
— проводит плановые и внеплановые проверки деятельности епархий.
В 2014 году считалось, что Варсонофий недолго будет сохранять должность управделами, так как одновременно управлять хозяйством и большой епархией сложно, но в итоге он пробыл на обоих постах почти пять лет и оставил пост главы управделами в возрасте 63 лет. Новый глава значительно моложе своего предшественника: митрополиту Савве 38 лет. Первым заместителем управделами он состоит с 2014 года. В июле 2018 года он стал главой Тверской митрополии. Митрополит Савва был председателем рабочей группы по проведению памятных мероприятий в связи со 100-летней годовщиной убиения первых новомучеников Церкви Русской, в числе которых император Николай II и его семья.
Синод принял решение освободить митрополита Рязанского и Михайловского Марка от должности председателя финансово-хозяйственного управления Московской патриархии, которую тот занимал с 2014 года. Причины не названы, но отмечается, что решение принято «с благодарностью за понесенные труды». Его сменит митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий. На время работы митрополита Марка пришлись трудности в работе банков, связанных с РПЦ. В 2016 году Центральный банк ввел временную администрацию в банке «Пересвет». Дыра в капитале «Пересвета» оценивалась в 103,6 млрд руб. На оздоровление банка направили 66,7 млрд руб. В январе 2017 года в банк пришли президент подконтрольного «Роснефти» Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) Михаил Полунин и замначальника департамента экономической безопасности банка Александр Винокур.
«Это [должности управделами патриархии и главы финансового управления администрация Московского патриархата] — администрация церкви, ее управленческая и хозяйственная верхушка. Я думаю, результатом этих кадровых перестановок должны стать как оптимизация самого управления Московской патриархии, так и отладка системы управления духовенством, приходами. Сейчас происходит взрывной рост количества епархий: за последние десять лет прибавилось две сотни епископов и около тысячи представителей духовенства. Все это требует, конечно, более молодого поколения, которое должно всем этим управлять», — сказал РБК руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.
На оба поста назначены люди, посвященные в сан при нынешнем патриархе, причем оба были рукоположены митрополитом Рязанским и Касимовским Симоном, отмечает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Варсонофий, напоминает эксперт, был рукоположен при патриархе Алексии и мог скорее считаться союзником, а не ближайшим к Кириллу человеком. «В последнее время было много слухов, в том числе в Telegram-каналах, что патриарха Кирилла отправят на покой, но результаты заседания синода показывают, что он активно и вполне дееспособно руководит церковью», — резюмирует Макаркин.
Еще одно кадровое решение касается Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Прежний наместник лавры, 59-летний архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, освобожден от этой должности с сохранением за ним обязанностей викария патриарха Московского и всея Руси с титулом Каширский и председателя синодального отдела по монастырям и монашеству. Новым наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры с титулом Сергиево-Посадский назначен епископ Бронницкий Парамон, викарий патриарха Московского и всея Руси, сказано в сообщении. Он моложе своего предшественника на 17 лет.
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