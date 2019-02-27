Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 28 февраля, 02:24
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/02:
USD 65.76
0.14
EUR 74.82
0.33
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

РПЦ сменила управделами патриархии и главу финансового управления

27 февраля 2019 22:15
169
Сменился и наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий освобожден от должности управляющего делами Московской патриархии. Решение принято по итогам прошедшего во вторник заседания Священного синода РПЦ, сообщает РБК со ссылкой на синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

В сообщении уточняется, что прошение об уходе митрополит подал сам «в связи со значительно возросшим за последнее время объемом работы по архипастырскому окормлению Санкт-Петербургской митрополии». Новым управляющим делами Московской патриархии назначен митрополит Тверской и Кашинский Савва, занимавший должность заместителя управделами, сказано в сообщении.

Варсонофий стал управделами в 2009 году, с 2009 по 2013 год он также был председателем наградной комиссии при патриархе Московском и всея Руси. Митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским он стал в 2014 году, до этого он в течение трех лет руководил Мордовской митрополией. В Санкт-Петербург Варсонофий был направлен с конкретной задачей — получить имущество, которое церковь считает своим, говорил ранее РБК собеседник, близкий к администрации города. Другой собеседник РБК называл его одной из наиболее близких к патриарху Кириллу фигур.

Одной из задач Варсонофия было возвращение Исаакиаевского собора. В 2017 году он рассказывал о своей надежде на скорую передачу храма в ведение РПЦ: «Хочется, чтобы в этом соборе было побольше служб и вход в храм стал бесплатным». Однако передача собора не состоялась, в конце 2018 года истек срок действия распоряжения комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга о порядке передачи Исаакиевского собора. Новую заявку на передачу РПЦ не подала.

Чем занимается управделами Московской патриархии:

— готовит аналитическую информацию о деятельности епархий, их канонических подразделений, клириков и должностных лиц;
— рассматривает жалобы и обращения граждан и юридических лиц, направленных на имя патриарха и касающихся деятельности епархий;
— проводит плановые и внеплановые проверки деятельности епархий.

В 2014 году считалось, что Варсонофий недолго будет сохранять должность управделами, так как одновременно управлять хозяйством и большой епархией сложно, но в итоге он пробыл на обоих постах почти пять лет и оставил пост главы управделами в возрасте 63 лет. Новый глава значительно моложе своего предшественника: митрополиту Савве 38 лет. Первым заместителем управделами он состоит с 2014 года. В июле 2018 года он стал главой Тверской митрополии. Митрополит Савва был председателем рабочей группы по проведению памятных мероприятий в связи со 100-летней годовщиной убиения первых новомучеников Церкви Русской, в числе которых император Николай II и его семья.

Синод принял решение освободить митрополита Рязанского и Михайловского Марка от должности председателя финансово-хозяйственного управления Московской патриархии, которую тот занимал с 2014 года. Причины не названы, но отмечается, что решение принято «с благодарностью за понесенные труды». Его сменит митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий. На время работы митрополита Марка пришлись трудности в работе банков, связанных с РПЦ. В 2016 году Центральный банк ввел временную администрацию в банке «Пересвет». Дыра в капитале «Пересвета» оценивалась в 103,6 млрд руб. На оздоровление банка направили 66,7 млрд руб. В январе 2017 года в банк пришли президент подконтрольного «Роснефти» Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) Михаил Полунин и замначальника департамента экономической безопасности банка Александр Винокур.

«Это [должности управделами патриархии и главы финансового управления администрация Московского патриархата] — администрация церкви, ее управленческая и хозяйственная верхушка. Я думаю, результатом этих кадровых перестановок должны стать как оптимизация самого управления Московской патриархии, так и отладка системы управления духовенством, приходами. Сейчас происходит взрывной рост количества епархий: за последние десять лет прибавилось две сотни епископов и около тысячи представителей духовенства. Все это требует, конечно, более молодого поколения, которое должно всем этим управлять», — сказал РБК руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

На оба поста назначены люди, посвященные в сан при нынешнем патриархе, причем оба были рукоположены митрополитом Рязанским и Касимовским Симоном, отмечает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Варсонофий, напоминает эксперт, был рукоположен при патриархе Алексии и мог скорее считаться союзником, а не ближайшим к Кириллу человеком. «В последнее время было много слухов, в том числе в Telegram-каналах, что патриарха Кирилла отправят на покой, но результаты заседания синода показывают, что он активно и вполне дееспособно руководит церковью», — резюмирует Макаркин.

Еще одно кадровое решение касается Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Прежний наместник лавры, 59-летний архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, освобожден от этой должности с сохранением за ним обязанностей викария патриарха Московского и всея Руси с титулом Каширский и председателя синодального отдела по монастырям и монашеству. Новым наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры с титулом Сергиево-Посадский назначен епископ Бронницкий Парамон, викарий патриарха Московского и всея Руси, сказано в сообщении.​ Он моложе своего предшественника на 17 лет.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
27 февраля 2019  23:04
Во время полета у одного из пассажиров началось носовое кровотечение, а затем он потерял сознание. Медиков на борту не оказалось.
Московский школьник спас жизнь человеку на борту самолета
Во время полета у одного из пассажиров началось носовое кровотечение, а затем он потерял сознание. Медиков на борту не оказалось.  Социум
104
27 февраля 2019  22:15
Сменился и наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
РПЦ сменила управделами патриархии и главу финансового управления
Сменился и наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры.   Социум
167
27 февраля 2019  20:14
Позитивные перемены связаны со сферой дошкольного образования.
Бюджетные вложения в будущее
Позитивные перемены связаны со сферой дошкольного образования.   Социум
126
Весь список

Здравоохранение
27 февраля 2019  15:05
В составе бригады - врач-аллерголог-иммунолог, врач-пульмонолог, врач-детский гастроэнтеролог и медицинская сестра.
Специалисты Самарской областной больницы проведут прием детей в Жигулевске
В составе бригады - врач-аллерголог-иммунолог, врач-пульмонолог, врач-детский гастроэнтеролог и медицинская сестра.  Здравоохранение
172
27 февраля 2019  10:56
Названа причина смертности женщин в России Ранее названа стала известна основная причина смертности мужчин в стране.
Названа причина смертности женщин в России
Ранее названа стала известна основная причина смертности мужчин в стране. Здравоохранение
169
25 февраля 2019  23:10
Также учитывались ожидаемая продолжительность жизни, доступ населения к чистой воде и дополнительные риски (курение, ожирение и риск смерти от передозировки наркотиков).
Bloomberg поставил Россию между Кабо-Верде и Вануату в рейтинге здоровых стран
Также учитывались ожидаемая продолжительность жизни, доступ населения к чистой воде и дополнительные риски (курение, ожирение и риск смерти от передозировки... Здравоохранение
296
Весь список
Новости медицины
7 февраля 2019  08:44
Качественное протезирование в Москве
 Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем.  Новости медицины
304
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
552
4 января 2019  17:11
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
 При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
466
Весь список
Туризм
27 февраля 2019  13:20
За въезд в исторический центр Венеции придётся платить
За въезд в исторический центр Венеции придётся платить
Это очередная попытка местных властей ограничить турпоток, каждый год захлёстывающий город. Туризм
182
26 февраля 2019  13:46
В Совфеде рассказали о скором возобновлении рейсов на курорты Египта
В Совфеде рассказали о скором возобновлении рейсов на курорты Египта
После трагедии над Синайским полуостровом были приняты «обширные меры» для обеспечения безопасности полетов. Туризм
2329
25 февраля 2019  13:35
Повышение мастерства экскурсоводов Самарской области проведут на базе Самарской духовной семинарии
Повышение мастерства экскурсоводов Самарской области проведут на базе Самарской духовной семинарии
Интерес к теме развития православной культуры и религиозного туризма продолжает расти, и такие туры востребованы в Самарской области. Туризм
343
Весь список
Образование
27 февраля 2019  23:50
Всего в рейтинг вошли 1,2 тысячи вузов, которые оценивали по 48 предметам.
31 российский вуз попал в предметный рейтинг лучших университетов мира
Всего в рейтинг вошли 1,2 тысячи вузов, которые оценивали по 48 предметам.  Образование
105
27 февраля 2019  13:46
Самарский университет вошел в предметный рейтинг QS по двум направлениям
Самарский университет вошел в предметный рейтинг QS по двум направлениям
В последние годы наши выпускники все более востребованы и в крупных международных корпорациях аэрокосмического машиностроения. Образование
211
27 февраля 2019  09:43
Все самарские школы должны быть подключены к высокоскоростному Интернету
Все самарские школы должны быть подключены к высокоскоростному Интернету
По мнению директоров школ области, высокоскоростное соединение откроет новые широчайшие возможности для образования. Образование
166
Весь список

Культура
27 февраля 2019  11:00
В апреле Самарский театр оперы и балета покажет два балета в Тольятти Спектакли пройдут под фонограмму.
В апреле Самарский театр оперы и балета покажет два балета в Тольятти
Спектакли пройдут под фонограмму. Культура
163
26 февраля 2019  12:58
Ежегодный оперный фестиваль в Самаре в 2019 году пройдет с 17 по 27 апреля
Ежегодный оперный фестиваль в Самаре в 2019 году пройдет с 17 по 27 апреля
В этот раз он носит название «ИМЕНА». Культура
257
25 февраля 2019  23:29
Эксперта удивило большое количество фильмов, близких к классическим.
Результаты кинопремии были ожидаемы, но "Оскар" всё равно нашел, чем удивить
Эксперта удивило большое количество фильмов, близких к классическим.  Культура
288
Весь список
Мода
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
451
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
897
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
873
Весь список


Видео
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
558
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
604
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
1301
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
1120
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
1017
1 февраля 2019  10:21
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
Они провисели так полчаса.
Происшествия
1172
Весь список

Фоторепортажи
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
481
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1023
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
746
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
2777
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
2467
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2729
Весь список

Мероприятия
Войска ПВО провели учения в регионах Поволжья с привлечением более 1,3 тысяч военнослужащих
Молодые сотрудники УФСИН России по Самарской области приняли Присягу на верность служебному долгу
В Сызрани пройдет областной военно-спортивный лагерь «Зимний рейд»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные