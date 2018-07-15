РПЦ призывает переименовать названные в честь большевиков улицы
15 июля 2018 13:42
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«Мы сейчас боремся с терроризмом, мы говорим о вреде терроризма, мы говорим о вреде террористической идеологии, а почему-то наши улицы, города, площади, области до сих пор носят имена тех террористов, которые пришли к власти при помощи немцев в 1917 году,— заявил Иларион в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".— Я думаю, что когда-то все-таки надо было бы с этим покончить».
Кроме того, митрополит выразил надежду, что в Москве появится памятник Николаю II, который подчеркнет вклад императора в развитие России.
«Вот мы видим памятники кому угодно: мы видим памятники деятелям революции, деятелям марксизма — вот прямо рядом с храмом Христа Спасителя стоит почему-то памятник Энгельсу, хотя какой вклад этот человек внес в историю нашей страны — мне совершенно непонятно, а памятника последнему русскому императору до сих пор нет,— заявил он.— Я надеюсь, что он появится».
Николай II вместе с женой, шестью детьми и еще четырьмя людьми были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в Екатеринбурге, где царская семья жила с 28 апреля. Впоследствии император и его семья были канонизированы, а на месте их расстрела был построен Храм на Крови. Первый памятник последнему российскому монарху был установлен в Новосибирске 16 июля 2017 года. Спустя две недели он подвергся атаке вандала с топором, который впоследствии был приговорен к 340 часам обязательных работ.
Напомним, 24 ноября 2017 года Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга решила вернуть исторические названия Советским улицам, которые стали Рождественскими. Также члены комиссии проголосовали за возвращение улице Восстания названия Знаменская. Переименование вызвало резкую критику со стороны председателя Коммунистической партии России Геннадия Зюганова.
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Комментарии
Социум
15 июля 2018 13:55
И это случилось. Социум
7
15 июля 2018 13:42
Переименование вызвало резкую критику со стороны председателя Коммунистической партии России Геннадия Зюганова. Социум
47
15 июля 2018 13:33
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