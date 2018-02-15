«РОССЕТИ» на форуме в Сочи представили стратегию развития «цифрового» электросетевого комплекса в России до 2030 года

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В ходе пленарной дискуссии, состоявшейся сразу после церемонии открытия, генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский официально представил проект стратегии развития «цифрового» электросетевого комплекса в России до 2030 года.Глава «Россетей» подчеркнул, что представленный проект стоимостью 1,3 триллиона рублей в текущих ценах самоокупаемый в течение 14 лет и не потребует дополнительного увеличения сетевой составляющей в тарифе, т.к. цифровая сеть позволяет повысить эффективность и получить целый ряд положительных внутренних эффектов.Павел Ливинский отметил, что цифровизации сети – это не дань моде, а требование сегодняшнего дня, обусловленное в том числе распространением в мире распределенной генерации, созданием микросетей, развитием накопителей электроэнергии и возобновляемых источников энергии, которые потребитель уже может устанавливать у себя и даже становиться производителем электроэнергии.- В будущем большая сеть будет нужна только в мегаполисах и для крупного промышленного производства. Электросетевой комплекс должен быть к этому готов, необходимо повысить свою эффективность и отвечать всем будущим требованиям потребителя, - заявил топ-менеджер сетевой компании.По словам Павла Ливинского, цифровизация сети дает возможность группе «Россети» значительно улучшить производственные и финансово-экономические показатели, а, следовательно, стать более привлекательной для инвесторов и повысить капитализацию. Для достижения поставленных целей важно решить несколько задач. В первую очередь получить право на долгосрочные тарифные соглашения и установку «интеллектуальных» приборов учета на границе балансовой принадлежности. Одновременно с этим дать старт производству в России современного оборудования, программного обеспечения, а также начать подготовку новых кадров, готовых к работе в цифровом электросетевом комплексе.- Цифровизация даст эффект и будет успешна только в одном случае – при единовременной комплексной реализации, т.е. не лоскутами, а единым проектом, - сказал Павел Ливинский.Заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко поддержал идею построения в России «интеллектуальных» сетей, отметив, что ведомство готово совместно с «Россетями» работать над оценкой стоимости проекта и регуляторной базой для воплощения представленных планов в жизнь и развития всей отрасли в целом.Александр Старченко, Председатель Наблюдательного совета Ассоциации «Сообщество потребителей энергии», отметил, что впервые видит предложение «Россетей», предусматривающее возврат инвестиций и самоокупаемость, и «это определенно шаг в правильном направлении. Уверен, что при реализации предложенной стратегии её результаты приятно удивят всех, даже самих авторов», сообщает пресс-служба ПАО "МРСК Волги" – "Самарские распределительные сети".