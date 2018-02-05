РКС учреждает именные стипендии
5 февраля 2018 19:02
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Именная стипендия РКС направлена на стимулирование учебной, научной и практической деятельности талантливых и перспективных российских студентов, обучающихся в области технических наук. Она представляет собой денежную выплату студентам выпускных курсов, обучающимся по образовательным программам СПУЗов и ВУЗов в российских колледжах, техникумах и лицеях, и студентам, обучающимся по программам подготовки специалиста, бакалавра и магистра в российских университетах по следующим направлениям:
Водоснабжение и водоотведение;
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (по отраслям);
Электроснабжение (по отраслям);
Автоматизированные системы управления;
Приборообустройство и водопользование;
Сварочное производство;
Химическая технология неорганических веществ (базовая подготовка);
Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения;
Сооружение объектов природообустройства и водопользования;
Производственная лаборатория.
Претенденты на стипендию РКС должны продемонстрировать успеваемость на «хорошо» и «отлично» в течение последних двух следующих друг за другом семестров.
Конкурс будет проводиться в несколько этапов:
Прием заявок с 1 по 15 февраля 2018 года
Подведение итогов конкурса с 16 по 25 февраля 2018 года
Объявление результатов с 26 по 28 февраля 2018 года
Узнать подробнее об именных стипендиях РКС и скачать заявку вы можете на сайте: www.roscomsys.ru/stipendia, сообщает пресс-служба СКС.
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