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Новости /  Общество /  Социум  

Пётр Захаров стал победителем седьмого сезона шоу "Голос"

2 января 2019 15:21
125
Подопечный Константина Меладзе набрал 54,1% голосов.
Пётр Захаров стал победителем седьмого сезона шоу "Голос" по итогам зрительского СМС-голосования. Финал программы показали первого января в эфире Первого канала, передает life.ru.

Подопечный Константина Меладзе набрал 54,1% голосов, обойдя других финалистов: Рушану Валиеву, чьим наставником был Сергей Шнуров, Амирхана Умаева под руководством Ани Лорак и Шаэна Оганесяна, которым руководил Баста.

Отмечается, что все средства, собранные в результате голосования, будут перечислены в фонд "ОРБИ", чья деятельность направлена на борьбу с инсультом в России. 


Фото: vk.com
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Комментарии



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Подопечный Константина Меладзе набрал 54,1% голосов.
Пётр Захаров стал победителем седьмого сезона шоу "Голос"
 Подопечный Константина Меладзе набрал 54,1% голосов Социум
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