Пятилетний житель Барнаула пожаловался в СК на пьяных родителей

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Следователи, которые подвели итоги работы телефонной линии "Ребенок в опасности" за прошлый год, пояснили, что инцидент произошел в мае. Мальчик рассказал, что проживающие с ним взрослые напились и заснули, а он находится без присмотра.Оператор передал информацию в полицию. Следователи провели проверку, в ходе которой усмотрели признаки преступления, предусмотренного статьей 156 УК России (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).В дальнейшем материал проверки передали в отдел дознания органов внутренних дел.