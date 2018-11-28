Пятилетний спортсмен из Чечни установил новый мировой рекорд
28 ноября 2018 21:53
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— Он установил новый мировой рекорд — наибольшее количество от пола за один подход. Всего 3202 раза, время — 2 часа 30 минут, — заявил представитель Книги рекордов России Станислав Коненко. Он подчеркнул, что речь идёт о возрастной категории пять лет.
Добавим, что мероприятие проходило в студии республиканской телерадиокомпании "Грозный", где за юного рекордсмена переживали десятки спортсменов и родственники.
Ранее Лайф рассказывал, что пятилетний спортсмен из чеченского села Дуба-Юрт Рахим Куриев отжался 4105 раз. Однако его достижение не было зафиксировано из-за замечаний.
Фото: соцсети
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